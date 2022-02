Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ภูเก็ต แอร์พอร์ต เพลส ตั้งอยู่ในใจกลางของสนามบินภูเก็ต และเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมในการเที่ยวชมภูเก็ต ด้วยทำเลที่ตั้งห่างจากใจกลางเมืองและสนามบินเพียง 40 กม. โรงแรมของเราอยู่ใกล้หาดในยางเพียง 20 นาทีโดยการเดิน โรงแรมระดับ 3 ดาวแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ภูเก็ต แอร์พอร์ต เพลส มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักมีฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ โรงแรมนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่หลากหลาย เช่น สนามกอล์ฟ (ในระยะ 3 กม.) สวนหย่อม ด้วยทำเลที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัว ภูเก็ต แอร์พอร์ต เพลส ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักในทุกๆ ด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ระเบียง

วิวสระว่ายน้ำ

เครื่องปรับอากาศ

ห้องน้ำในตัว

โทรทัศน์จอแบน

ระเบียง

ฟรีไวไฟ

อาบน้ำ

ห้องน้ำ

โซฟา

ผ้าขนหนู

โต๊ะ

พื้นที่นั่งเล่น

โทรทัศน์

รองเท้าแตะ

โทรศัพท์

บริการโทรปลุก/นาฬิกาปลุก

กาต้มน้ำไฟฟ้า

ตู้เสื้อผ้าหรือตู้เสื้อผ้า

ราวแขวนเสื้อผ้า

กระดาษชำระ

บริการอื่น ๆ : ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1. บริการนวดในห้องพัก

2. ป้ายทัวร์

3. ทริปวันเดียว

4. ทริปครึ่งวัน

5. ตลาดกลางคืนหรือวันช้อปปิ้ง

6. ชั้นเรียนทำอาหารไทย

