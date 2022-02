Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Niché au cœur de l'aéroport de Phuket, Phuket Airport Place est un endroit idéal pour découvrir Phuket. Avec son emplacement à seulement 40 KM du centre-ville et de l'aéroport, notre hôtel est proche de la plage de Naiyang à seulement 20 min à pied. cet hôtel 3 étoiles attire chaque année de nombreux voyageurs. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, Phuket Airport Place s'engage à garantir que votre séjour soit aussi confortable que possible. Les principaux équipements de l'hôtel incluent WiFi gratuit dans toutes les chambres, ménage quotidien, service de taxi, réception 24h/24, WiFi dans les espaces communs. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé. L'hôtel propose une excellente gamme d'équipements de loisirs, dont terrain de golf (dans un rayon de 3 km), jardin. Avec un emplacement idéal et des installations à la hauteur, Phuket Airport Place frappe l'endroit à bien des égards.

Commodités / caractéristiques Balcon

Vue de la piscine

Climatisation

Salle de bains attenante

TV à écran plat

Terrasse

Wifi gratuit

Douche

Toilette

Sofa

Les serviettes

Bureau

Salon

la télé

Chaussons

Téléphone

Service de réveil/Réveil

Bouilloire électrique

Armoire ou penderie

Penderie

Papier toilette

Autres services : en supplément.

1. Massage en chambre.

2. visites guidées.

3. voyage d'une journée.

4. excursion d'une demi-journée.

5. marché de nuit ou journée de shopping.

6. Cours de cuisine thaïlandaise.

