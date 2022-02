Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Flughafen Phuket , und Flughafen Phuket wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Im Herzen des Flughafens Phuket gelegen, ist Phuket Airport Place ein idealer Ausgangspunkt, um Phuket zu entdecken. Mit seiner Lage nur 40 km vom Stadtzentrum und vom Flughafen entfernt befindet sich unser Hotel in der Nähe des Naiyang Beach, nur 20 Gehminuten entfernt. Dieses 3-Sterne-Hotel zieht jedes Jahr zahlreiche Reisende an. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Phuket Airport Place hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Zu den Top-Features des Hotels zählen kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Taxiservice, 24-Stunden-Rezeption, WLAN in den öffentlichen Bereichen. Alle Gästezimmer bieten durchdachte Annehmlichkeiten, um ein unvergleichliches Gefühl von Komfort zu gewährleisten. Das Hotel bietet eine exzellente Auswahl an Freizeiteinrichtungen, einschließlich Golfplatz (im Umkreis von 3 km), Garten. Mit einer idealen Lage und entsprechenden Einrichtungen trifft das Phuket Airport Place in vielerlei Hinsicht genau das Richtige.

Ausstattung / Ausstattung Balkon

Blick auf den Pool

Klimaanlage

Angeschlossenes Badezimmer

Flachbildfernseher

Terrasse

Gratis Wifi

Dusche

Toilette

Sofa

Handtücher

Schreibtisch

Sitzbereich

Fernseher

Hausschuhe

Telefon

Weckdienst/Wecker

Wasserkocher

Kleiderschrank oder Schrank

Kleiderständer

Klopapier

Sonstige Dienstleistungen: Aufpreis.

1. Massage im Zimmer.

2. Beschilderungstouren.

3. ein Tagesausflug.

4. Halbtagesausflug.

5. Nachtmarkt oder Einkaufstag.

6. Thailändischer Kochkurs.

