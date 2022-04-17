PHUKET TEST & GO

Май Морн Резорт - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
7
оценка с
154
Обновление April 17, 2022
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Удобно расположенный в Пхукет, Mai Morn Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Волнение центра города только далеко. Райский уголок для отдыха и релаксации, этот отель станет полностью обновленным, всего в нескольких шагах от таких городских достопримечательностей, как Paragon Tailor, Баскетбольная площадка King Rama 9, Общественный парк памяти провинции Пхукет. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. 30 номеров, расположенных на 1 этаже, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, полотенца, беспроводной доступ в Интернет, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе гидромассажную ванну, ванну с водой из горячих источников, открытый бассейн, бассейн (детский), сад, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Независимо от цели вашего визита, Mai Morn Resort - отличный выбор для проживания в Пхукете.

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Адрес / Карта

43/291 Moo1 Pattanatongtin Road, Vichit, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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