Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Удобно расположенный в Пхукет, Mai Morn Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Волнение центра города только далеко. Райский уголок для отдыха и релаксации, этот отель станет полностью обновленным, всего в нескольких шагах от таких городских достопримечательностей, как Paragon Tailor, Баскетбольная площадка King Rama 9, Общественный парк памяти провинции Пхукет. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. 30 номеров, расположенных на 1 этаже, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, полотенца, беспроводной доступ в Интернет, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе гидромассажную ванну, ванну с водой из горячих источников, открытый бассейн, бассейн (детский), сад, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Независимо от цели вашего визита, Mai Morn Resort - отличный выбор для проживания в Пхукете.