PHUKET TEST & GO

麦晨度假村 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
7
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更新于 April 17, 2022
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地址/地图

43/291 Moo1 Pattanatongtin Road, Vichit, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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