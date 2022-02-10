Отель Capital The 806 Sira Grande Hotel And Spa - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Пхукет, Sira Grande Hotel является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 4-звездочный отель удобно расположен в 8,2 км от оживленного города. От него можно добраться до самых крупных достопримечательностей города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, экспресс-регистрация заезда / отъезда, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах. В отеле 99 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа, массаж. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Sira Grande Hotel.