Hauptstadt The 806 Sira Grande Hotel And Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das günstig in Phuket gelegene Sira Grande Hotel ist ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Nur 8,2 km von der aufregenden Stadt entfernt, genießt dieses 4-Sterne-Hotel eine hervorragende Lage und bietet Zugang zu den größten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Um nur einige der Einrichtungen des Hotels zu nennen, gibt es kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Rezeption, Express-Check-in/-Check-out, Gepäckaufbewahrung, WLAN in den öffentlichen Bereichen. Das Hotel bietet 99 schön ausgestattete Gästezimmer, von denen viele mit Fernseher LCD/Plasma, WLAN-Internetzugang, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Nichtraucherzimmer, Klimaanlage ausgestattet sind. Das Hotel bietet eine vollständige Liste der Freizeiteinrichtungen, darunter Fitnesscenter, Sauna, Außenpool, Spa, Massage. Entdecken Sie im Sira Grande Hotel eine ansprechende Mischung aus professionellem Service und einer breiten Palette an Annehmlichkeiten.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels