Cape Fahn Hotel является идеальным местом для знакомства с городом Чонгмон на острове Самуи. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. [hotellname] - это ваш собственный уединенный остров на одном из самых эксклюзивных мест в Таиланде, состоящий из ряда независимых и эксклюзивных вилл, каждая с собственным небольшим бассейном. Все это можно найти во время расслабляющей часовой прогулки на лодке от Сураттани или всего в 15 минутах ходьбы на машине от аэропорта Самуи. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как подводное плавание с маской, частный пляж, открытый бассейн, сад, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Cape Fahn Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

Cape Fahn Hotel features :

Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)

Private Beach

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benfits include :

Round trip Airport transfers

Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)

Seasonal fruit replenished daily

Afternoon snacks

7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise

