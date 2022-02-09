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Cape Fahn Hotel является идеальным местом для знакомства с городом Чонгмон на острове Самуи. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. [hotellname] - это ваш собственный уединенный остров на одном из самых эксклюзивных мест в Таиланде, состоящий из ряда независимых и эксклюзивных вилл, каждая с собственным небольшим бассейном. Все это можно найти во время расслабляющей часовой прогулки на лодке от Сураттани или всего в 15 минутах ходьбы на машине от аэропорта Самуи. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как подводное плавание с маской, частный пляж, открытый бассейн, сад, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Cape Fahn Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.