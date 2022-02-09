SAMUI TEST & GO

Отель Cape Fahn - Samui Sandbox Hotel

Samui
9
оценка с
17
Обновление February 9, 2022
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Cape Fahn Hotel является идеальным местом для знакомства с городом Чонгмон на острове Самуи. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. [hotellname] - это ваш собственный уединенный остров на одном из самых эксклюзивных мест в Таиланде, состоящий из ряда независимых и эксклюзивных вилл, каждая с собственным небольшим бассейном. Все это можно найти во время расслабляющей часовой прогулки на лодке от Сураттани или всего в 15 минутах ходьбы на машине от аэропорта Самуи. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как подводное плавание с маской, частный пляж, открытый бассейн, сад, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Cape Fahn Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

Удобства / Особенности

  • Cape Fahn Hotel features :
  • Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)
  • Private Beach
  • Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room
  • Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment
  • Full Covid-19 protection measures in place
  • Extra benfits include :
  • Round trip Airport transfers
  • Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)
  • Seasonal fruit replenished daily
  • Afternoon snacks
  • 7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise
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Адрес / Карта

24/269 Moo.5, T.Bo Phut, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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