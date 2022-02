Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Вилла с одной спальней 320 m²

Вилла с двумя спальнями 320 m²

Вилла с тремя спальнями 365 m²

Вилла с четырьмя спальнями 800 m²

Вилла «Плюс» с 4 спальнями 860 m²

Вилла с 5 спальнями 906 m²

Вилла «Плюс» с 5 спальнями 1000 m²

Вилла с 6 спальнями 1100 m²

Вилла «Плюс» с 6 спальнями 1200 m²

Вилла «Плюс» с 8 спальнями 1808 m²

Вилла с семью спальнями плюс 1839 m²

Название SAMUJANA происходит от сочетания острова Самуи и слова «Jana», что по-мароккански означает коралл, из-за его потрясающего расположения на склоне холма с видом на коралловую бухту, с частным выходом на пляж и панорамным видом на Самуи. Определение Самуджаны очень простое - 23 очаровательных виллы от 1 до 8 спален, все с большими частными пейзажными бассейнами, современной тайской архитектурой и захватывающими видами, услугами 5-звездочного отеля и деталями, которые делают мир различий идеальным местом для друзей и друзей. семья, чтобы собраться и отлично провести время. Самуджана гордится тем, что предоставляет беспрецедентную роскошь под нашим девизом: «Ваше место. Ваше время." Каждая вилла автоматически поставляется со своим личным менеджером виллы и горничной, современными удобствами для отдыха и новейшими аудио- и мультимедийными удобствами, ваша частная вилла - это ваш ДОМ вдали от дома, и если вы действительно хотите иметь собственных частных поваров, вам нужно просто спросить, а обо всем остальном позаботимся мы. Для развлечения, выходящего за рамки наших вилл, Самуджана предлагает широкий выбор развлечений на суше и на воде. От морских экскурсий на нашей частной парусной лодке до экскурсий с водителем по красивому острову и водопадам - наш менеджер по опыту поможет организовать индивидуальное приключение для вас и ваших гостей. Роскошь и расслабление в лучшем виде, расслабьтесь, а все остальное предоставьте нам.

