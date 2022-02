Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Cap Fahn de manière prioritaire, et Hôtel Cap Fahn percevra directement le paiement de votre part.

Idéal pour s'amuser et se détendre, le Cape Fahn Hotel est situé dans le quartier Choengmon de Samui. De là, les clients peuvent profiter au maximum de tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. [hotellname] est votre propre refuge privé sur l'une des destinations les plus exclusives de Thaïlande, composé d'une gamme de villas indépendantes et exclusives, chacune avec sa propre piscine privée. Tout cela se trouve à une heure de détente en bateau depuis Surat Thani ou à seulement 15 minutes en voiture de l'aéroport de Koh Samui. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé. L'établissement propose de merveilleuses installations de loisirs telles que plongée avec tuba, plage privée, piscine extérieure, jardin, pour rendre votre séjour vraiment inoubliable. Avec un emplacement idéal et des installations à la hauteur, l'hôtel Cape Fahn est parfait à bien des égards.

Commodités / caractéristiques Cape Fahn Hotel features :

Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)

Private Beach

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benfits include :

Round trip Airport transfers

Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)

Seasonal fruit replenished daily

Afternoon snacks

7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise

