본 숙소(케이프 판 호텔)는 사무이 청몬 지역에 위치해 있습니다. 여기에서 손님들은 활기찬 도시가 제공하는 모든 것을 최대한 활용할 수 있습니다. 편리한 위치를 자랑하는 이 호텔은 도시의 필수 관광 명소로의 쉬운 접근을 제공합니다. [hotellname]은 태국에서 가장 독점적인 목적지 중 하나에 있는 나만의 전용 섬 은신처로, 각각의 전용 플런지 풀이 있는 다양한 독립형 빌라와 전용 빌라로 구성되어 있습니다. 이 모든 것이 수랏타니에서 1시간의 편안한 보트 여행 또는 코사무이 공항에서 차로 단 15분 거리에 있습니다. 모든 게스트 숙박 시설은 비할 데 없는 편안함을 보장하기 위해 사려 깊은 편의 시설을 갖추고 있습니다. 본 숙소에서 스노클링, 전용 해변, 실외 수영장, 정원 등을 즐길 수 있습니다. 케이프 판 호텔 숙박시설은 흠 잡을데 없는 서비스와 필수적인 모든 오락시설을 활기찬 여행자들에게 제공합니다.

Cape Fahn Hotel features :

Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)

Private Beach

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benfits include :

Round trip Airport transfers

Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)

Seasonal fruit replenished daily

Afternoon snacks

7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise

