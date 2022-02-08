SAMUI TEST & GO

Курорт Anantara Lawana Koh Samui - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.4
оценка с
438
Обновление February 8, 2022
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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс Lawana 55
฿45,000 - 7 Day Sandbox
฿33,400 - 5 Day Test & Go
฿25,900 - 4 Day Test & Go
฿16,000 - 2 Day Test & Go
฿8,500 - 1st Day Test & Go
฿8,500 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Интернет - Wi-Fi
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Небольшой бассейн Делюкс 89
฿54,200 - 7 Day Sandbox
฿40,200 - 5 Day Test & Go
฿31,000 - 4 Day Test & Go
฿20,000 - 2 Day Test & Go
฿10,000 - 1st Day Test & Go
฿10,000 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
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BOOKMARK

Функции

  • Балкон (полный доступ)
  • Кофе-машина
  • Интернет - Wi-Fi
  • Плавательный бассейн

Курортный отель Anantara Lawana Koh Samui идеально расположен в нескольких минутах от аэропорта и в нескольких минутах ходьбы от центра города Чавенг. Его расположение, хотя и удобное, все же достаточно уединенное, чтобы у гостей была возможность погрузиться в тишину и покой. Все 122 виллы имеют неповторимый характер, и хотя создается впечатление, будто вы находитесь в частном тайском доме, они оснащены всеми удобствами, которые вы ожидаете от курорта этого класса. На всех виллах есть кондиционер, сейф, мини-бар, чай и кофе, плазменный телевизор с плоским экраном, DVD, доступ в Интернет и очень большая ванная комната со всеми удобствами. Гости также могут пользоваться собственным небольшим бассейном на вилле и тенистой террасой.

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Адрес / Карта

92/1 Moo 2, Tambon Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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