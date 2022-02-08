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Курортный отель Anantara Lawana Koh Samui идеально расположен в нескольких минутах от аэропорта и в нескольких минутах ходьбы от центра города Чавенг. Его расположение, хотя и удобное, все же достаточно уединенное, чтобы у гостей была возможность погрузиться в тишину и покой. Все 122 виллы имеют неповторимый характер, и хотя создается впечатление, будто вы находитесь в частном тайском доме, они оснащены всеми удобствами, которые вы ожидаете от курорта этого класса. На всех виллах есть кондиционер, сейф, мини-бар, чай и кофе, плазменный телевизор с плоским экраном, DVD, доступ в Интернет и очень большая ванная комната со всеми удобствами. Гости также могут пользоваться собственным небольшим бассейном на вилле и тенистой террасой.