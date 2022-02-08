Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ритц-Карлтон, Самуи в приоритетном порядке, и Ритц-Карлтон, Самуи будет получать оплату напрямую от вас.
Full refund is allowed if cancelled 21 days prior to arrival, 50% will be chargeable on the total stay if cancelled 20-0 days prior to arrival.
Расположенный в объятиях частной залитой солнцем бухты, курорт окружен красотой океана и типичными впечатлениями, которые вдохновляют на ценные моменты. Мы приветствуем вас и ваших гостей, чтобы открыть для себя легендарное гостеприимство его жителей в постоянном стремлении к счастью, которое приносит бальзам для вашего разума, тела и души посредством оздоровительных программ, культурных погружений или кулинарных путешествий.
РАСПОЛОЖЕНИЕ Отель Ritz-Carlton, Koh Samui расположен в 7 км или 20 минутах езды на машине от международного аэропорта Самуи (USM). Курорт расположен недалеко от пляжа Чавенг и рыбацкой деревни Бопхут. Международный аэропорт Самуи связан с 24 ежедневными рейсами из Бангкока, 2 ежедневными рейсами из Гонконга, ежедневными рейсами из Сингапура, Куала-Лумпура и других региональных аэропортов.