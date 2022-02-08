Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ритц-Карлтон, Самуи в приоритетном порядке, и Ритц-Карлтон, Самуи будет получать оплату напрямую от вас.

Расположенный в объятиях частной залитой солнцем бухты, курорт окружен красотой океана и типичными впечатлениями, которые вдохновляют на ценные моменты. Мы приветствуем вас и ваших гостей, чтобы открыть для себя легендарное гостеприимство его жителей в постоянном стремлении к счастью, которое приносит бальзам для вашего разума, тела и души посредством оздоровительных программ, культурных погружений или кулинарных путешествий.

РАСПОЛОЖЕНИЕ Отель Ritz-Carlton, Koh Samui расположен в 7 км или 20 минутах езды на машине от международного аэропорта Самуи (USM). Курорт расположен недалеко от пляжа Чавенг и рыбацкой деревни Бопхут. Международный аэропорт Самуи связан с 24 ежедневными рейсами из Бангкока, 2 ежедневными рейсами из Гонконга, ежедневными рейсами из Сингапура, Куала-Лумпура и других региональных аэропортов.