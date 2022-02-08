SAMUI TEST & GO

Ритц-Карлтон, Самуи - Samui Sandbox Hotel

Samui
9
оценка с
69
Обновление February 8, 2022
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Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ритц-Карлтон, Самуи в приоритетном порядке, и Ритц-Карлтон, Самуи будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy

Full refund is allowed if cancelled 21 days prior to arrival, 50% will be chargeable on the total stay if cancelled 20-0 days prior to arrival.

Расположенный в объятиях частной залитой солнцем бухты, курорт окружен красотой океана и типичными впечатлениями, которые вдохновляют на ценные моменты. Мы приветствуем вас и ваших гостей, чтобы открыть для себя легендарное гостеприимство его жителей в постоянном стремлении к счастью, которое приносит бальзам для вашего разума, тела и души посредством оздоровительных программ, культурных погружений или кулинарных путешествий.

РАСПОЛОЖЕНИЕ Отель Ritz-Carlton, Koh Samui расположен в 7 км или 20 минутах езды на машине от международного аэропорта Самуи (USM). Курорт расположен недалеко от пляжа Чавенг и рыбацкой деревни Бопхут. Международный аэропорт Самуи связан с 24 ежедневными рейсами из Бангкока, 2 ежедневными рейсами из Гонконга, ежедневными рейсами из Сингапура, Куала-Лумпура и других региональных аэропортов.

Удобства / Особенности

  • Все гости курорта будут наслаждаться этой коллекцией впечатлений и удобств:
  • 3,800 square meter Spa Village Koh Samui
  • Бассейн на берегу океана для взрослых и детей
  • Единственный океанский бассейн в Таиланде
  • Самый большой единственный в своем роде риф для плавания в Юго-Восточной Азии на территории курорта.
  • Фитнес-центр с рингом для тайского бокса
  • Мини гольф
  • Теннисный корт и баскетбольная площадка
  • Морские приключения на борту нашей роскошной яхты Princess 64 или скоростного катера
  • Развлекательные мероприятия на пляже
  • Детский клуб
  • Торговый павильон
  • Консьерж-павильон (доступны туры и экскурсии)
  • Транспортные услуги
  • Помещения для встреч и мероприятий
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Адрес / Карта

9/123 Moo 5, Tambon Bophut, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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