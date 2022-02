Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель First Residence в приоритетном порядке, и Отель First Residence будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Cancellation , Shortening , No Show: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,050 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,550 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room - Breakfast -Test and Go Package 30 m² ฿16,450 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,350 - 4 Day Test & Go ฿8,950 - 2 Day Test & Go ฿4,850 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room For 3 People - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,050 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,550 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room For 3 People - Breakfast -Test and Go Package 30 m² ฿16,450 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,350 - 4 Day Test & Go ฿8,950 - 2 Day Test & Go ฿4,850 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Отель First Residence расположен всего в 150 метрах от пляжа. Он подходит для гостей, которым требуется удобный доступ. Отель находится не только рядом с южной улицей Чавенг, где преимущественно расположены магазины и рестораны, но и рядом с торговыми и развлекательными районами. Этот 3-звездочный отель предлагает все необходимое для обеспечения максимального комфорта гостей. Все номера в современном стиле оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденный комфорт, но по разумной цене. First Residence Hotel - это разумный выбор для путешественников благодаря удобному расположению и разумной цене.

