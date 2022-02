Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in очень высокий спрос right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 155 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Вилла «Чавенг Ной» с бассейном в приоритетном порядке, и Вилла «Чавенг Ной» с бассейном будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Cancellation Policy: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,400 - 7 Day Sandbox ฿12,700 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 4 Day Test & Go ฿8,650 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View - Breakfast-Test and Go Package 30 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View For 3 People - Breakfast -Test and Go Package 30 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View For 3 People - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,400 - 7 Day Sandbox ฿12,700 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 4 Day Test & Go ฿8,650 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Интернет - Wi-Fi

Вилла Chaweng Noi Pool расположена в районе Чавенг Ной, что делает его идеальным местом для знакомства с Самуи и его окрестностями. Волнение центра города находится всего в 3 км. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Chaweng Noi Pool Villa предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневную уборку, индивидуальную регистрацию заезда / отъезда, услуги такси, билетную кассу, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. В отеле 52 прекрасно оборудованных номера, многие из которых включают телевизор с плоским экраном / плазменным экраном, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как открытый бассейн, детская площадка, детский клуб, бассейн (детский), сад. Chaweng Noi Pool Villa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.

Удобства / Особенности Swimming pool [outdoor]

Bar

Restaurants

Front desk [24-hour]

Parking

Wi-Fi

Elevator

ATM on site

Daily housekeeping

Счет 4.4 /5 Очень хороший На основе 2 отзывы Рейтинг 1 Отлично 1 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Вилла «Чавенг Ной» с бассейном , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Вилла «Чавенг Ной» с бассейном СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇫🇷 Florentin Jacques Прибыл 17/01/2021 3.8 Deluxe Room Pool View - Room Only -Sandbox Package Отрицательные seven days at the same place

We have to pay to get our document A long week 🇬🇧 Wayne Billman Прибыл 09/10/2021 5.0 Samui Sandbox Including 2 RT-PCR Test -For 1 Pax Положительные Cleanliness of room Had a great week as part of the samui sandbox. Staff very helpful and friendly. Would recommend to anyone and would stay again.

Hotel Offer Brochure