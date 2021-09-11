Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Мелати Бич Резорт и Спа в приоритетном порядке, и Мелати Бич Резорт и Спа будет получать оплату напрямую от вас.

Курортный спа-отель Melati Beach предлагает роскошные виллы с бассейном в изысканном месте на берегу залива Тонгсон на острове Самуи. Отель расположен на уединенном участке нетронутого пляжа с кристально чистым синим морем и видом на соседний Ко Панган. Он находится всего в 10 минутах езды от аэропорта Самуи и в 15 минутах езды от района магазинов и ночных клубов Чавенга. Окруженные тропическим лесом номера с тропическим декором и атмосферой хорошо оснащены современными удобствами, такими как телевизоры и мини-холодильники. Роскошные виллы курорта с бассейном имеют собственный сад и бассейн. Пляжный ресторан под открытым небом Melati славится своими тайскими морепродуктами, а бар у бассейна - отличное место, чтобы насладиться напитком и послушать живую музыку. Удобства для отдыха включают бассейн, тренажерный зал, библиотеку, сувенирный магазин и спа-центр, в котором есть настоятельно рекомендованное меню ароматерапии, тайского массажа и массажа глубоких тканей.