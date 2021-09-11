SAMUI TEST & GO

Мелати Бич Резорт и Спа - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.7
оценка с
512
Обновление February 10, 2022
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1 REVIEW

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Курортный спа-отель Melati Beach предлагает роскошные виллы с бассейном в изысканном месте на берегу залива Тонгсон на острове Самуи. Отель расположен на уединенном участке нетронутого пляжа с кристально чистым синим морем и видом на соседний Ко Панган. Он находится всего в 10 минутах езды от аэропорта Самуи и в 15 минутах езды от района магазинов и ночных клубов Чавенга. Окруженные тропическим лесом номера с тропическим декором и атмосферой хорошо оснащены современными удобствами, такими как телевизоры и мини-холодильники. Роскошные виллы курорта с бассейном имеют собственный сад и бассейн. Пляжный ресторан под открытым небом Melati славится своими тайскими морепродуктами, а бар у бассейна - отличное место, чтобы насладиться напитком и послушать живую музыку. Удобства для отдыха включают бассейн, тренажерный зал, библиотеку, сувенирный магазин и спа-центр, в котором есть настоятельно рекомендованное меню ароматерапии, тайского массажа и массажа глубоких тканей.

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Счет
2.2/5
Бедные
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
1
Ужасный
0
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🇩🇰Peter Bolther Rugaard

Проверено на 11/09/2021
Прибыл 10/09/2021
2.2 Grand Deluxe
Положительные     
  • Sofar None.
Отрицательные
  • Moskitos. You can really not sit outside yor room. not getting bit alle the time.

I have to, but this is really not the place to stay, If you like 7 days holiday! Nothing around, and the service, are close to none! They told me, there is a 7/11, around the corner. I asked, if I can borrow, the golf cart. NO! meet angry dogs just outside the gate.

Изображения меню еды

Адрес / Карта

9/99 Moo 5 Bophut, Thongson Bay, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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