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法恩角酒店 - Samui Sandbox Hotel

Samui
9
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更新于 February 9, 2022
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Cape Fahn Hotel酒店位于苏梅岛的曾蒙区，是娱乐和放松的理想场所。从这里，客人可以充分享受这座热闹城市所提供的一切。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。 [hotellname] 是您在泰国最独特的目的地之一的私人岛屿世外桃源，由一系列独立和独特的别墅组成，每个别墅都有自己的私人小型游泳池。所有这一切都可以从素叻他尼乘船 1 小时轻松找到，或者从苏梅岛机场驱车 15 分钟即可到达。所有客房均配备周到的设施，以确保无与伦比的舒适感。住宿提供浮潜、私家沙滩、室外游泳池、花园等休闲娱乐设施，让您度过真正难忘的时光。凭借理想的位置和相匹配的设施，Cape Fahn Hotel 在许多方面都堪称完美。

便利设施/功能

  • Cape Fahn Hotel features :
  • Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)
  • Private Beach
  • Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room
  • Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment
  • Full Covid-19 protection measures in place
  • Extra benfits include :
  • Round trip Airport transfers
  • Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)
  • Seasonal fruit replenished daily
  • Afternoon snacks
  • 7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise
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地址/地图

24/269 Moo.5, T.Bo Phut, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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