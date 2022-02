Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Cape Fahn Hotel酒店位于苏梅岛的曾蒙区,是娱乐和放松的理想场所。从这里,客人可以充分享受这座热闹城市所提供的一切。凭借其便利的位置,该物业可轻松前往该市的必游景点。 [hotellname] 是您在泰国最独特的目的地之一的私人岛屿世外桃源,由一系列独立和独特的别墅组成,每个别墅都有自己的私人小型游泳池。所有这一切都可以从素叻他尼乘船 1 小时轻松找到,或者从苏梅岛机场驱车 15 分钟即可到达。所有客房均配备周到的设施,以确保无与伦比的舒适感。住宿提供浮潜、私家沙滩、室外游泳池、花园等休闲娱乐设施,让您度过真正难忘的时光。凭借理想的位置和相匹配的设施,Cape Fahn Hotel 在许多方面都堪称完美。

便利设施/功能 Cape Fahn Hotel features :

Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)

Private Beach

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benfits include :

Round trip Airport transfers

Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)

Seasonal fruit replenished daily

Afternoon snacks

7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise

