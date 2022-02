Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Cape Fahn Hotel ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในเชิงมน จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย [ชื่อโรงแรม] เป็นสถานที่พักผ่อนบนเกาะส่วนตัวของคุณบนหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่พิเศษที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยวิลล่าที่เป็นอิสระและเฉพาะตัว แต่ละห้องมีสระน้ำส่วนตัว ทั้งหมดนี้สามารถพบการนั่งเรือผ่อนคลายหนึ่งชั่วโมงจากสุราษฎร์ธานีหรือเพียง 15 นาทีโดยรถยนต์จากสนามบินเกาะสมุย ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม เช่น ดำน้ำตื้น ชายหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวน เพื่อให้การเข้าพักของคุณน่าจดจำอย่างแท้จริง ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัว โรงแรมเคป ฟาน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักในทุกๆ ด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Cape Fahn Hotel features :

Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)

Private Beach

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benfits include :

Round trip Airport transfers

Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)

Seasonal fruit replenished daily

Afternoon snacks

7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise

