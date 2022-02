Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Делюкс номер 51 m² ฿33,235 - 7 Day Sandbox ฿29,435 - 5 Day Test & Go ฿21,028 - 4 Day Test & Go ฿15,464 - 2 Day Test & Go ฿7,807 - 1st Day Test & Go ฿6,907 - 5th Day Test & Go
Функции: Балкон, Балкон (полный доступ), Ванна, Смежный номер, Фитнес разрешен, Международные каналы, Интернет - Wi-Fi, Открытые объекты, Небольшие сборы для детей, Плавательный бассейн, Рабочая среда

Номер «Премиум» с доступом к бассейну 58 m² ฿45,005 - 7 Day Sandbox ฿35,320 - 5 Day Test & Go ฿25,736 - 4 Day Test & Go ฿17,818 - 2 Day Test & Go ฿8,984 - 1st Day Test & Go ฿8,084 - 5th Day Test & Go
Функции: Балкон (полный доступ), Ванна, Смежный номер, Фитнес разрешен, Кабель HDMI, Международные каналы, Интернет - Wi-Fi, Открытые объекты, Небольшие сборы для детей, Плавательный бассейн

Люкс Level Boat 91 m² ฿56,775 - 7 Day Sandbox ฿41,205 - 5 Day Test & Go ฿30,444 - 4 Day Test & Go ฿20,172 - 2 Day Test & Go ฿10,161 - 1st Day Test & Go ฿9,261 - 5th Day Test & Go
Функции: Балкон, Балкон (полный доступ), Ванна, Кофе-машина, Фитнес разрешен, Международные каналы, Интернет - Wi-Fi, Открытые объекты, Плавательный бассейн

Отель Melia Koh Samui расположен на пляже Чонгмон, недалеко от другого известного пляжа Чавенг. В отеле есть 34 настоящие рисовые баржи из тикового дерева, переоборудованные в люксы. Для деловых путешественников отель предлагает ряд конференц-залов, которые могут удовлетворить все индивидуальные потребности - от уютной обстановки до больших постановок. Гости могут насладиться блюдами тайской, северной итальянской и интернациональной кухни в ресторанах на территории отеля. Пребывание в отеле Melia Koh Samui не будет полным без посещения эксклюзивного спа-центра YHI Spa, где вы сможете побаловать себя успокаивающим массажем, освежающими процедурами для лица, а также оздоровительными и омолаживающими процедурами для тела с использованием натуральных продуктов. Какой бы ни была причина вашего пребывания, Melia Koh Samui сделает ваше пребывание незабываемым.

Удобства / Особенности Two restaurants & Two Bar

Free wifi

24-hour Fitness center

24-hour room service (*)

Luggage porter service

Customer service

Welcome drink on arrival

Wake-up calls service

YHI Wellness Spa

Two outdoor swimming pools

Individually controlled air-conditioning

49-inch LCD TV with satellite channels

Telephone with direct dial (*)

Sofa in guest room

Garden view or Pool view

Alarm clock

Minibar (*)

Balcony or terrace

Interconnecting rooms available

Electricity: 220v / 50Hz

Bathtub on private balcony

Hairdryer

Bathrobes

Slippers

Towels

Bathroom amenities

