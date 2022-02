Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Kap Fahn Hotel , und Kap Fahn Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das Cape Fahn Hotel ist ideal für Spaß und Entspannung im Choengmon-Viertel von Samui. Von hier aus können die Gäste alles genießen, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. [hotellname] ist Ihr eigenes privates Inselrefugium an einem der exklusivsten Reiseziele in Thailand, bestehend aus einer Reihe unabhängiger und exklusiver Villen, jede mit eigenem privaten Tauchbecken. All dies finden Sie bei einer entspannenden einstündigen Bootsfahrt von Surat Thani oder einem nur 15-minütigen Spaziergang mit dem Auto vom Flughafen Koh Samui. Alle Gästezimmer bieten durchdachte Annehmlichkeiten, um ein unvergleichliches Gefühl von Komfort zu gewährleisten. Die Unterkunft bietet wundervolle Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Privatstrand, Schnorcheln, Schwimmbad (außen), Garten, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen werden. Mit einer idealen Lage und entsprechenden Einrichtungen trifft das Cape Fahn Hotel in vielerlei Hinsicht genau das Richtige.

Ausstattung / Ausstattung Cape Fahn Hotel features :

Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)

Private Beach

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benfits include :

Round trip Airport transfers

Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)

Seasonal fruit replenished daily

Afternoon snacks

7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise

