Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にケープファーンホテル 直接連絡し、 ケープファーンホテルが直接支払いを回収します。

楽しさとリラクゼーションに理想的なケープファーンホテルは、サムイ島のチョンモンエリアに位置しています。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 [hotellname]は、タイで最も高級な目的地の1つにあるプライベートアイランドの隠れ家で、それぞれに専用のプランジプールがある独立した高級ヴィラがあります。これらすべては、スラタニからのリラックスした1時間のボート旅行、またはサムイ島空港から車でわずか15分の散歩で見つけることができます。すべての宿泊施設は、比類のない快適さを保証するために配慮の行き届いた設備を備えています。プロパティは、シュノーケリング、プライベートビーチ、屋外プール、庭園などの素晴らしいレクリエーション施設を提供し、あなたの滞在を本当に忘れられないものにします。理想的なロケーションと調和する設備を備えたケープファーンホテルは、さまざまな点でその場を訪れています。

アメニティ/機能 Cape Fahn Hotel features :

Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)

Private Beach

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benfits include :

Round trip Airport transfers

Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)

Seasonal fruit replenished daily

Afternoon snacks

7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ケープファーンホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ケープファーンホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル スカイビーチホテル 9.5 との評価

23 レビュー から ฿-1 チャウエンノイプールヴィラ 8 との評価

464 レビュー から ฿-1