SAMUI TEST & GO

Отель The Tongsai Bay - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.9
оценка с
646
Обновление February 8, 2022
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Отель Tongsai Bay зарекомендовал себя как идеальное место для отдыха среди природных окрестностей острова Самуи. Все 83 люкса и виллы спроектированы в соответствии с концепцией Great Outdoor Living. Помимо стандартных удобств в каждом номере, в каждом номере есть просторная терраса с ванной и другими удобствами под открытым небом для обеспечения идеального отдыха. Курорт предлагает ряд услуг, которые позволят гостям получить максимальное удовольствие, включая парусные лодки, каноэ, виндсерфинг, снаряжение для подводного плавания, бассейны, детский бассейн, теннисный корт, бассейн с джакузи и спа-центр с сауной и программами массажа. Этот экологически чистый курорт действительно предлагает гостеприимство, уединение и красивое расположение. Чтобы забронировать номер в отеле Tongsai Bay, укажите желаемые даты и нажмите, чтобы продолжить.

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Адрес / Карта

84 Moo 5, Bo Phut, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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