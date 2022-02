Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Cape Fahn Hotel Cape Fahn Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Het Cape Fahn Hotel is ideaal voor plezier en ontspanning en ligt in de wijk Choengmon van Samui. Vanaf hier kunnen gasten genieten van alles wat de levendige stad te bieden heeft. Dankzij de gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. [hotellname] is je eigen toevluchtsoord op een privé-eiland op een van de meest exclusieve bestemmingen in Thailand, bestaande uit een reeks onafhankelijke en exclusieve villa's, elk met een eigen privédompelbad. Dit alles kan worden gevonden op een ontspannende boottocht van een uur vanaf Surat Thani of op slechts 15 minuten slenteren met de auto vanaf de luchthaven van Koh Samui. Alle gastenverblijven beschikken over doordachte voorzieningen om een ongeëvenaard gevoel van comfort te garanderen. De accommodatie biedt prachtige recreatiefaciliteiten zoals snorkelen, privéstrand, zwembad (buiten), tuin om uw verblijf echt onvergetelijk te maken. Met een ideale locatie en bijpassende faciliteiten, is het Cape Fahn Hotel op vele manieren een schot in de roos.

Voorzieningen / functies Cape Fahn Hotel features :

Spacious private pool villa (300-600 sq.m.)

Private Beach

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benfits include :

Round trip Airport transfers

Complimentary Mini Bar, refilled daily (on selected items)

Seasonal fruit replenished daily

Afternoon snacks

7 Nights’ stay, receive one complimentary cocktail sunset cruise

