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カロンビーチとそれに隣接するすべてのバー、レストラン、その他のさまざまなナイトライフの場所からわずか数分の場所にあるこのリゾートは、プーケットでの完全な体験を提供します。砂や人ごみを気にしない人のために、敷地内に3つのプールがあります。スタッフは非常に親切で丁寧で、毎晩プールサイドでバーベキューを開催しています。美しい景色、ウォータースポーツ、質の高いビーチタイムは、ベストウエスタンプーケットオーシャンリゾート（SHA認定）で過ごす方法のほんの一部です。ベストウエスタンプーケットオーシャンリゾート（SHA +認定）の予約は、安全なオンラインフォームで簡単に行えます。日付を入力してクリックするだけです。
アメニティ/機能
- エアコン完備のロビー
- 24時間レセプション
- 1レストラン
- 3つのプール
- 1キッズプール
- プールバー
- ロビーバー
- ルームサービス
- フィットネスルーム
- アイロン設備
- 全体のWiFi（無料）
- ロビーでの無料コーヒー（24時間）
- エレベーター
- 為替
- 手荷物室
- セルフサービスのランドリー施設
- ランドリーサービス
- エクスカーション＆ツアーサービス
- タクシーサービス
- レンタカー
- 駐車場
ベストウエスタンプーケットオーシャンリゾート
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