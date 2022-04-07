追加のcovidエントリー要件をすべて満たす必要があることを忘れないでください。これには、タイへのタイパスの申請も含まれます。

カロンビーチとそれに隣接するすべてのバー、レストラン、その他のさまざまなナイトライフの場所からわずか数分の場所にあるこのリゾートは、プーケットでの完全な体験を提供します。砂や人ごみを気にしない人のために、敷地内に3つのプールがあります。スタッフは非常に親切で丁寧で、毎晩プールサイドでバーベキューを開催しています。美しい景色、ウォータースポーツ、質の高いビーチタイムは、ベストウエスタンプーケットオーシャンリゾート（SHA認定）で過ごす方法のほんの一部です。ベストウエスタンプーケットオーシャンリゾート（SHA +認定）の予約は、安全なオンラインフォームで簡単に行えます。日付を入力してクリックするだけです。