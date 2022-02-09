BANGKOK TEST & GO

Аспира Скай Сукхумвит 1 - AQ / ASQ

Bangkok
7.2
оценка с
446
Обновление February 9, 2022
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+29 фотографии
50% ДЕПОЗИТ
Всего AQ гостиничных номеров 54 Спальни
Партнерская больница Chularat 3 International Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Аспира Скай Сукхумвит 1 в приоритетном порядке, и Аспира Скай Сукхумвит 1 будет получать оплату напрямую от вас.

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Отель Skyy расположен всего в 5 минутах ходьбы от станции наземного метро Ploenchit, в самом центре развлекательного и торгового района Бангкока. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Хорошо оборудованный номер с собственным балконом и стеклянными окнами от пола до потолка. В номере есть большой телевизор с плоским экраном, сейф для ноутбука, холодильник и принадлежности для чая / кофе. Ванные комнаты, оборудованные для гостей на инвалидных креслах, укомплектованы бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, халатами, тапочками и душем с горячей / холодной водой. DVD-плеер и док-станция для iPod предоставляются по запросу.

В отеле есть круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа, услуги лимузина, а также прачечная или химчистка. Также предоставляются конференц-залы и бизнес-услуги.

В ресторане Cielo подают халяльные, тайские и европейские блюда, а в баре представлен широкий выбор напитков, вин и спиртных напитков. Гости также могут заказать еду в номер.

Отель Skyy находится всего в 2 минутах ходьбы от больницы Бумрунград. Поездка до международного аэропорта Суварнабхуми занимает 40 минут.

Удобства / Особенности

  • Консультация врача в первый день для подтверждения вашего права на участие
  • Ежедневный мониторинг здоровья под наблюдением медсестры
  • Тестирование на COVID-19 методом ОТ-ПЦР в реальном времени (2 раза)
  • Бесплатная сессия начальной оценки по видеозвонку
  • 24 часа, дежурная медсестра
  • 24 часа, консультация врача
  • Уборка комнат
  • Трансфер из аэропорта Дон Муанг или Суварнабхуми в отель.
  • Бесплатное 3-х разовое питание, включая завтрак, обед и ужин
  • Круглосуточно, сотрудники службы поддержки гостей ждут
  • Безлимитный WI-FI интернет
  • Бесплатные закуски и мини-бар (только в день прибытия)
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