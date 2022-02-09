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Отель Skyy расположен всего в 5 минутах ходьбы от станции наземного метро Ploenchit, в самом центре развлекательного и торгового района Бангкока. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Хорошо оборудованный номер с собственным балконом и стеклянными окнами от пола до потолка. В номере есть большой телевизор с плоским экраном, сейф для ноутбука, холодильник и принадлежности для чая / кофе. Ванные комнаты, оборудованные для гостей на инвалидных креслах, укомплектованы бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, халатами, тапочками и душем с горячей / холодной водой. DVD-плеер и док-станция для iPod предоставляются по запросу.

В отеле есть круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа, услуги лимузина, а также прачечная или химчистка. Также предоставляются конференц-залы и бизнес-услуги.

В ресторане Cielo подают халяльные, тайские и европейские блюда, а в баре представлен широкий выбор напитков, вин и спиртных напитков. Гости также могут заказать еду в номер.

Отель Skyy находится всего в 2 минутах ходьбы от больницы Бумрунград. Поездка до международного аэропорта Суварнабхуми занимает 40 минут.