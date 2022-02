Всего AQ гостиничных номеров 54 Спальни Партнерская больница Chularat 3 International Hospital

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Аспира Скай Сукхумвит 1 в приоритетном порядке, и Аспира Скай Сукхумвит 1 будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Skyy расположен всего в 5 минутах ходьбы от станции наземного метро Ploenchit, в самом центре развлекательного и торгового района Бангкока. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Хорошо оборудованный номер с собственным балконом и стеклянными окнами от пола до потолка. В номере есть большой телевизор с плоским экраном, сейф для ноутбука, холодильник и принадлежности для чая / кофе. Ванные комнаты, оборудованные для гостей на инвалидных креслах, укомплектованы бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, халатами, тапочками и душем с горячей / холодной водой. DVD-плеер и док-станция для iPod предоставляются по запросу. В отеле есть круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа, услуги лимузина, а также прачечная или химчистка. Также предоставляются конференц-залы и бизнес-услуги. В ресторане Cielo подают халяльные, тайские и европейские блюда, а в баре представлен широкий выбор напитков, вин и спиртных напитков. Гости также могут заказать еду в номер. Отель Skyy находится всего в 2 минутах ходьбы от больницы Бумрунград. Поездка до международного аэропорта Суварнабхуми занимает 40 минут.

Удобства / Особенности Консультация врача в первый день для подтверждения вашего права на участие

Ежедневный мониторинг здоровья под наблюдением медсестры

Тестирование на COVID-19 методом ОТ-ПЦР в реальном времени (2 раза)

Бесплатная сессия начальной оценки по видеозвонку

24 часа, дежурная медсестра

24 часа, консультация врача

Уборка комнат

Трансфер из аэропорта Дон Муанг или Суварнабхуми в отель.

Бесплатное 3-х разовое питание, включая завтрак, обед и ужин

Круглосуточно, сотрудники службы поддержки гостей ждут

Безлимитный WI-FI интернет

Бесплатные закуски и мини-бар (только в день прибытия)

