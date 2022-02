Totaal AQ Hotelkamers 54 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Chularat 3 International Hospital

Skyy Hotel ligt in het hart van het uitgaans- en winkelgebied van Bangkok, op slechts 5 minuten lopen van het Ploenchit BTS Skytrain-station. In het hele hotel is gratis WiFi beschikbaar. De goed uitgeruste kamer is voorzien van een eigen balkon en kamerhoge ramen. De kamer heeft een grote flatscreen-tv, een kluisje voor een laptop, een koelkast en koffie- en theefaciliteiten. De rolstoeltoegankelijke badkamers zijn voorzien van gratis toiletartikelen, badjassen, slippers en een warme / koude douche. Dvd-speler en iPod-dock zijn op verzoek beschikbaar. Het hotel biedt een 24-uursreceptie, conciërgediensten, limousineservices en een was- of stomerijservice. Er zijn ook vergaderzalen en zakelijke diensten. Restaurant Cielo serveert halal, Thaise en Europese gerechten, en de bar biedt een verscheidenheid aan drankjes, wijnen en sterke dranken. Gasten kunnen ook eten bestellen via roomservice. Skyy Hotel ligt op slechts 2 minuten lopen van het ziekenhuis van Bumrungrad. Het ligt op 40 minuten rijden van de internationale luchthaven Suvarnabhumi.

Voorzieningen / functies Overleg met een arts op de eerste dag om te bevestigen dat u in aanmerking komt

Dagelijkse gezondheidsmonitoring met verpleegkundig toezicht

COVID-19-testen door realtime RT-PCR (2 keer)

Gratis eerste beoordelingssessie via videogesprek

24 uur per dag, geregistreerde verpleegster paraat

24 uur, doktersadvies

Schoonmaakservice

Ophaalservice vanaf de luchthaven Don Muang of Suvarnabhumi naar het hotel

Gratis 3 maaltijden inclusief ontbijt, lunch en diner

24 uur, gastendienstmedewerker paraat

Onbeperkt WI-FI internet

Gratis snacks en minibar (alleen op de dag van aankomst)

