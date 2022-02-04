Мне очень понравилось, что это делала медсестра, и мне не приходилось брать ее самому и отправлять дважды в день, потому что это позволяло некоторое короткое человеческое общение.

Был неограниченный запас воды (они продолжали предоставлять новые бутылки каждый раз, когда они приходили для очистки - что происходило 3 раза, начиная с 7-го дня).

Интернет был хорош

Единственный минус, который я могу найти, - это звонок в дверь каждый раз, когда они ставили еду на стол снаружи. Я боролся с нарушением суточного ритма в течение первой недели, и громкий звонок будил меня, когда я спал, ха-ха

Нет балкона

Я думаю, что никаких прогонов 7-eleven не поддерживалось - мне тоже не понадобилось.

Я заплатил 37.500 бат, 5000 из которых мне пришлось заплатить авансом, остальное по прибытии. На самом деле, именно поэтому я остановился на Best Western ... Был еще один отель, который я искал, но они хотели внести полную оплату заранее и хотели фотографии обеих сторон моей кредитной карты, что заставило меня почувствовать себя неловко и заставить принять решение против них. И я рад, что сделал это, потому что я не мог найти лучшего отеля, чем Best Western.

Персонал был дружелюбным и отзывчивым. Еда всегда была горячей и вовремя. И много. Каждое утро я получал электронное письмо с просьбой выбрать еду на следующий день. Для каждого приема пищи было 3 разных варианта, и они адаптировали мой выбор к моей вегетарианской диете. В мою комнату проникало много естественного света, и она была достаточно просторной, чтобы я мог развернуть коврик для йоги и сделать несколько упражнений или даже просто пройтись по комнате. Мне особенно нравилось иметь диван и длинный стол, за которым можно было поработать.

Медсестра приходила дважды в день, чтобы проверить мою температуру. Медсестры всегда были очень милыми и дружелюбными, и я ценил их присутствие.

Начиная с 7-го дня мне разрешалось находиться на крыше как минимум 45 минут. Иногда это был час, а иногда и два. Там было достаточно места, чтобы пройти несколько шагов вверх и вниз по бассейну или поговорить с другими гостями на расстоянии. Как человек, которого легко переполняют в больших городах (окружение высотными зданиями вызывает у меня какое-то беспокойство), я был очень благодарен за вид из моего окна, так как он выходил на тихую улочку и просто не чувствовал себя так, как будто хотя я был в центре Бангкока (хотя я был).

В конце концов, я думаю, что ваш карантин ASQ будет таким, каким вы его добьетесь. Если относиться к этому как к тюремному заключению, вы почувствуете себя заключенным. Если вы относитесь к этому как к тайм-ауту, чтобы подумать и расслабиться, или поработать над вещами, это будет похоже на отступление.