BANGKOK TEST & GO

Бест Вестерн Премьер Сукхумвит - AQ / ASQ

Bangkok
8.2
оценка с
959
Обновление February 9, 2022
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100% ДЕПОЗИТ
17 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 120 Спальни
Партнерская больница Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 1 Adult
Номер Премьер (для некурящих) 32
฿28,000 - 10 Day AQ
฿18,500 - 7 Day AQ
฿4,800 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Малый депозит
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
Максимум 1 Adult
Премьер Студия (для некурящих) 40
฿42,500 - 10 Day AQ
฿29,750 - 7 Day AQ
฿8,000 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Ванна
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Пары, не состоящие в браке
  • Малый депозит
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
Максимум 1 Adult
Люкс Премьер (для некурящих) 58
฿52,500 - 10 Day AQ
฿36,750 - 7 Day AQ
฿13,000 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Ванна
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Пары, не состоящие в браке
  • Малый депозит
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда

Отель Best Western Premier Sukhumvit расположен в самом центре города, на улице Сукхумвит 1. Он предлагает бесплатный трансфер до станции наземного метро Ploenchit BTS, которая находится примерно в 550 метрах от отеля.

Он находится в 2 км от торгового центра Platinum и универмага Central World. Расстояние до аэропорта Суварнабхуми составляет 39 км.

Номера в отеле Best Western Premier Sukhumvit элегантно меблированы. В каждом номере есть 40-дюймовый телевизор с плоским экраном и кабельными / спутниковыми каналами, док-станция для iPod и гостиный уголок. В вашем распоряжении сейф и диван. Собственная ванная комната укомплектована халатом и феном.

Удобства / Особенности

  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • Ежедневный мониторинг здоровья
  • На территории отеля проведен скрининг-тест ПЦР на COVID-19
  • Трансфер в одну сторону из международного аэропорта Суварнабхуми или международного аэропорта Дон Муанг до отеля.
  • Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин (специальное комплексное меню)
  • Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет в номере
  • Бесплатная питьевая вода 4 бутылки в день
  • Приспособление для приготовления чая и кофе в номере
  • Скидка 15% на меню обслуживания номеров по меню.
  • Скидка 10% на услуги прачечной.
  • Включенные в пакет предложения, условия и положения могут быть изменены в соответствии с правительственными постановлениями без предварительного уведомления.
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Счет
4.0/5
Очень хороший
На основе 17 отзывы
Рейтинг
Отлично
6
Очень хороший
7
В среднем
3
Бедные
1
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Бест Вестерн Премьер Сукхумвит , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇯🇵Yamamoto Satoshi

Проверено на 04/02/2022
Прибыл 19/01/2022
4.0 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Staffs and nurses were very helpful and kind
Отрицательные
  • I requested the laundry service but not sure if I ordered correctly

Thank you very much for the great stay. It was g good experience stay in AQ hotel. Hopefully I will stay there again

🇲🇲SAI NYI PHYO

Проверено на 03/02/2022
Прибыл 16/01/2022
2.7 Premier Room (Non-smoking)

I think they just don't know to make the food taste good. Despite that the room is good enough for it's price.

🇬🇧Peter Heley

Проверено на 16/01/2022
Прибыл 30/12/2021
4.5 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Food was nice and lots of it
  • Bed was spacious and comfortable
Отрицательные
  • Not a great view from the window, no balcony

Transfer from the airport to the hotel was smooth and well organised, PCR test carried out on arrival by friendly professional staff and room then allocated. Choice of menu was given. Breakfast was provided as was lunch and dinner. and left on a table outside the room. Around 6pm I was given a negative result and was then free to leave.

🇬🇧Frank Shaw

Проверено на 02/01/2022
Прибыл 16/12/2021
5.0 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Easy booking and approval on the Test & Go website, approved within 24hrs.
  • Easy airport transfer
  • Fast check in, which included RT-PCR test
  • Comfortable room
  • Good food, served hotel
  • Food delivery option available if required
Отрицательные
  • No negative comments, I found the entry process simple and straightforward - although I do have one improvement proposal, see comment below

Suggestion for airport ASQ transfer desks - list hotel and resorts alphabetically (A, B, C etc) to make it easier for tourists to identify their respective hotels

🇬🇧Mark Whiteley

Проверено на 31/12/2021
Прибыл 15/12/2021
3.7 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • PCR test was done immediately on arrival
  • Room was comfortable
Отрицательные
  • Food - maybe I made bad choices

Being holed up in a hotel room for 24 hours is not really a problem - but the food that I was served was almost inedible (and did not match the usual standard of food of this hotel - and I have stayed at this hotel once before).

🇫🇷Klein Frederic

Проверено на 03/12/2021
Прибыл 16/11/2021
2.3 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • None
Отрицательные
  • By online booking nice pictures, but in the reality looks like 2 star hotel

Paid a lot of money to be detened in the room, no access to bar or swimming pool. No one call you about your COVID test result. First impression in Thailand very bad, far away from Amazing Thaïland

🇫🇷Frederic Letellier

Проверено на 02/12/2021
Прибыл 16/11/2021
4.2 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Reception staff
  • Nice room
  • Efficient WiFi
  • PCR test result given personaly by the nurse (she ringed at each guest door)
  • Free to go outside after test result
Отрицательные
  • Freezing room, even with aircon shut down
  • No hot water in shower

A good experience in my opinion except for the room that was litterally as cold as a fridge and the cold water in the shower. Very pleasant staff.

🇩🇰Alex

Проверено на 01/12/2021
Прибыл 15/11/2021
4.5 Premier Room (Non-smoking)

Very good stay for the Price - Nice food and very clean room.

🇨🇦Tang Christine

Проверено на 29/11/2021
Прибыл 12/11/2021
5.0 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Fabulous AQ experience.
  • Room is spacious, and clean
  • Great WiFi.
  • The food is good and plentiful.
  • Services of hotel staff is fabulous.
Отрицательные
  • NONE

The check in is very efficient. Room is spacious and clean. I had 2 laptops and 2 cell phones working smoothly with the Wifi. Food is good and plentiful. Thanks for making my quarantine an enjoyable one!

🇸🇪Anette Edlund

Проверено на 26/11/2021
Прибыл 10/11/2021
2.6 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Nice bathrobe.
  • Amelies were nice.
  • Very tasty fisk and chips
Отрицательные
  • Room was not properly cleaned

Quite runt down hotel. Would not book again. Booring area. Food quality quite poor exept from fish and chips.

🇮🇱Omri Hovers

Проверено на 26/11/2021
Прибыл 09/11/2021
4.3 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • good responsiveness of the staff
Отрицательные
  • water was brown because lack of regular usage. had to run the cold and hot water for 1/2 an our to get the system clean,
  • The carpets between the room and elevator was completely worn out and needs urgent replacement

central location, travel from hotel, testing and acceptance was swift. food was acceptable in trays according to menu. was an acceptable but not a good experience.

🇩🇪Michael

Проверено на 11/11/2021
Прибыл 09/11/2021
5.0 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Fast and easy completion. Nice room.
Отрицательные
  • Non

Everything worked perfectly. Fast PCR test upon arrival. Easy check-in and out process. Quality room with comfortable bed and awesome bathroom. Food also good.

🇹🇭phonthip phanmuen

Проверено на 14/08/2021
Прибыл 29/07/2021
5.0 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • All
Отрицательные
  • None

I want to go back to this Hotel and stay there some more as the staff looked after me very well indeed.

🇫🇷Serge Raymond Joseph RANC

Проверено на 29/06/2021
Прибыл 12/06/2021
3.8 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Качество обслуживания - Индивидуальное участие - Хорошая еда - Хорошее соотношение Качество / Цена
Отрицательные
  • WiFi слабый и нестабильный, исправлено через неделю - Горячая вода не горячая ..!

Хороший номер и хорошая поддержка со стороны персонала - Механизм связи через линию хорошо продуман - К сожалению, вид на сад немного заброшен.

🇹🇭May

Проверено на 10/05/2021
Прибыл 21/04/2021
4.0 Premier Room (Non-smoking)
Положительные     
  • Персонал был действительно приятным и услужливым!
  • Комната была большой
  • Окно во всю длину
  • Еда была в порядке.
  • Люблю тропический душ <3
Отрицательные
  • интернет был очень плохой; (

Персонал был действительно приятным и услужливым! Комната была большой Окно во всю длину Еда была в порядке. Люблю тропический душ <3

Только один минус: интернет был очень плохой; (

🇦🇺Konrad

Проверено на 06/04/2021
Прибыл 20/03/2021
3.4 Premier Room
Положительные     
  • Плюсы удобная кровать чистый номер
  • Плюсы Хороший менеджер
Отрицательные
  • Минусы питания ниже стандарта
  • Старый отель
  • Худший Ас / не работает, чтобы оставаться на одной температуре,
  • Минусы - приходилось 3 раза переключаться между комнатами из-за того, что кондиционер не работал, а Wi-Fi был самым медленным за всю историю, не мог ничего загрузить, он работал, чем не работал, просто ужасно

Я останавливался во многих отелях Бснгкока за последние 20 лет, в этом отеле очень плохая еда. НЕТ ВАРИАНТОВ ИЛИ КАЧЕСТВА. Меню даже менялось в течение 15 дней, мне приходилось есть одну и ту же еду 3 раза Завтрак был холодным Everday в течение 5 дней, пока не проинформировали руководство. Основные блюда почти полностью состояли из риса в течение всего дня Everday в течение 15 дней Еда была пресной, ничего тайского, в ней даже не предлагали национальных супов или блюд. Еда стоила всего 2 * худшего, что я когда-либо пробовал " Качество и сумма были даны для детской порции. Казалось, они скупились на все суммы.

🇮🇳Sonja

Проверено на 17/02/2021
Прибыл 31/12/2020
3.8 Premier Room
Положительные     
  • Мне очень понравилось, что это делала медсестра, и мне не приходилось брать ее самому и отправлять дважды в день, потому что это позволяло некоторое короткое человеческое общение.
  • Был неограниченный запас воды (они продолжали предоставлять новые бутылки каждый раз, когда они приходили для очистки - что происходило 3 раза, начиная с 7-го дня).
  • Интернет был хорош
Отрицательные
  • Единственный минус, который я могу найти, - это звонок в дверь каждый раз, когда они ставили еду на стол снаружи. Я боролся с нарушением суточного ритма в течение первой недели, и громкий звонок будил меня, когда я спал, ха-ха
  • Нет балкона
  • Я думаю, что никаких прогонов 7-eleven не поддерживалось - мне тоже не понадобилось.

Я заплатил 37.500 бат, 5000 из которых мне пришлось заплатить авансом, остальное по прибытии. На самом деле, именно поэтому я остановился на Best Western ... Был еще один отель, который я искал, но они хотели внести полную оплату заранее и хотели фотографии обеих сторон моей кредитной карты, что заставило меня почувствовать себя неловко и заставить принять решение против них. И я рад, что сделал это, потому что я не мог найти лучшего отеля, чем Best Western.

Персонал был дружелюбным и отзывчивым. Еда всегда была горячей и вовремя. И много. Каждое утро я получал электронное письмо с просьбой выбрать еду на следующий день. Для каждого приема пищи было 3 разных варианта, и они адаптировали мой выбор к моей вегетарианской диете. В мою комнату проникало много естественного света, и она была достаточно просторной, чтобы я мог развернуть коврик для йоги и сделать несколько упражнений или даже просто пройтись по комнате. Мне особенно нравилось иметь диван и длинный стол, за которым можно было поработать.

Медсестра приходила дважды в день, чтобы проверить мою температуру. Медсестры всегда были очень милыми и дружелюбными, и я ценил их присутствие.

Начиная с 7-го дня мне разрешалось находиться на крыше как минимум 45 минут. Иногда это был час, а иногда и два. Там было достаточно места, чтобы пройти несколько шагов вверх и вниз по бассейну или поговорить с другими гостями на расстоянии. Как человек, которого легко переполняют в больших городах (окружение высотными зданиями вызывает у меня какое-то беспокойство), я был очень благодарен за вид из моего окна, так как он выходил на тихую улочку и просто не чувствовал себя так, как будто хотя я был в центре Бангкока (хотя я был).

В конце концов, я думаю, что ваш карантин ASQ будет таким, каким вы его добьетесь. Если относиться к этому как к тюремному заключению, вы почувствуете себя заключенным. Если вы относитесь к этому как к тайм-ауту, чтобы подумать и расслабиться, или поработать над вещами, это будет похоже на отступление.

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

78 Sukhumvit Soi 1, Klongtoey Nua, Bangkok, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand

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