BANGKOK TEST & GO

Грейсленд Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
8.2
оценка с
1141
Обновление March 8, 2022
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+42 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
24 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 127 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults, 2 Children, 2 Infants
Улучшенный номер 30
฿27,900 - 10 Day AQ
฿4,900 - 1 Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Netflix
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Имеются номера для курящих
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 2 Children, 2 Infants
Номер Делюкс (с халяльной или индийской едой) 30
฿30,900 - 10 Day AQ
฿4,900 - 1 Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Netflix
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Имеются номера для курящих
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 2 Children, 2 Infants
Люкс для новобрачных 46
฿39,900 - 10 Day AQ
฿6,500 - 1 Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Смежный номер
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Варианты халяльной еды
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Netflix
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 3 Children, 3 Infants
Представительский люкс 62
฿60,000 - 10 Day AQ
฿7,900 - 1 Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Варианты халяльной еды
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Netflix
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги

Отель Graceland Bangkok by Grace предлагает номера для курящих и некурящих. В отеле есть удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями. В номерах отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Рядом с отелем имеется бесплатная парковка.

Отель Graceland Bangkok by Grace расположен в Бангкоке, в 2,7 км от улицы Каосан-роуд и в 2,2 км от Патпонга. Расстояние до Большого дворца составляет 2,7 км. Расстояние до аэропорта Суварнанбхуми составляет 26,2 км.

В каждом номере отеля Graceland Bangkok есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и холодильник. Собственная ванная комната оборудована душем и ванной.

В отеле Graceland Bangkok by Grace производится обслуживание номеров и работает круглосуточная стойка регистрации. Предлагаются услуги прачечной и химчистки. Гости могут заказать завтрак в номер и воспользоваться услугами камеры хранения багажа.

Удобства / Особенности

  • 2 раза технический скрининговый тест на COVID-19 RT-PCR в реальном времени
  • 24 часа бесплатного ухода за больными и услуги трансфера в больницу
  • Консультация врача по видеозвонку
  • Предоставляется персональный термометр.
  • В стоимость всех типов номеров включено 3-х разовое питание (на ваш выбор).
  • Бесплатный трансфер из аэропорта в отель
  • Ванная комната с ванной и душевой комнатой
  • В номере бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступ в Интернет
  • Цифровое ТВ и рабочий стол
  • Android Smart TV Box (Youtube, Netflix и др.) По запросу
  • Уборка комнат
  • Бесплатная питьевая вода, кофе и чай во время вашего пребывания
  • Скидка 20% на услуги прачечной и обслуживание номеров
  • Зона отдыха у бассейна
  • Комната для курения (по запросу)
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Счет
4.1/5
Очень хороший
На основе 24 отзывы
Рейтинг
Отлично
9
Очень хороший
11
В среднем
1
Бедные
2
Ужасный
1
Если бы вы были гостем в Грейсленд Бангкок , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇦🇺Bruce Klimkiewicz

Проверено на 12/02/2022
Прибыл 27/01/2022
4.0 Superior Room
Положительные
  • Room was good with opening windows..Food was tasty ...super plus test was negative

It all went quite smooth ..Got picked up at airport and straight to Hotel ..Nurse at Hotel did the nasal swab and the wait was on..Got dinner about 5pm which to my surprise was quite tasty..Following day about 10am got negative result and was on my way

🇬🇧Unwilling to provide

Проверено на 30/01/2022
Прибыл 14/01/2022
3.2 Superior Room
Положительные
  • Bath tub
  • Shower
  • TV Channels
  • Deluxe fittings and furnishings
  • Allowed out to walk/take sun
  • Staff tried hard to fix all the things I asked for (but could not).
Отрицательные
  • Told not to swim although seems like everyone did
  • First RT-PRC taken at a drive thru hospital; could have been in the hotel as the 2nd was
  • I could not adjust aircon temperature; staff workmen were able to select a different fixed point by doing something in the ceiling
  • The light switches at the bed side made no sense to me. Might be better to ask for a demo when shown the room.
  • The food was atrocious. Truly awful.cCold fried eggs with both the Thai and Western meals. I said if it has to be cold, please send boiled. The did once then back to cold fried.

Initially, I booked at IBIS Pra Khanong (taken from the asq.in.th Web site). This booking was rejected by the team behind the Travel Pass who referred me to the definitive web site www.asqthailand.com. Double check whatever you see on asq.in.th with that site. I emailed asq.in.th for comment but they did not answer my email and still have not. I emailed IBIS Pra Khanong. They took a long time to reply so I booked a second time with Graceland. When IBIS eventually answered, their suggestion was to submit again but I had already paid Graceland by that time. I am still waiting for refund from IBIS. I suspect the problem with Travel Pass was that I sent a screen shot of the confirmation of the booking. It didn't have the AQ logo on it so I recommend waiting fro the confirmation letter from your hotel before submitting to Thailand Pass.

🇸🇪Claes Niclas Andersson

Проверено на 28/01/2022
Прибыл 12/01/2022
5.0 Superior Room
Положительные
  • Service minded people

Very kind and service minded people. Good food and plenty of water on a bottle. Nice and clean room and hotel areas. I Like Your pool area very much. It gives me a free feeling when I was in quarantine.

🇰🇼Mohammad Fahad Mohammad Alsaad

Проверено на 04/12/2021
Прибыл 18/11/2021
4.7 Executive Suite
Положительные
  • I like the night I stayed
Отрицательные
  • I have no view with my suit!

They are helpful staff and it takes a minute just to check in and the same when you check out, and another thing they let the room so comfortable for who will stay even for quarantine for 10 days, I felt blessed when I choose the Graceland hotel.

🇬🇧Callum Warren

Проверено на 28/11/2021
Прибыл 15/11/2021
4.8 Superior Room
Положительные
  • I have used this hotel 3 times now for AQ bookings, they are always very efficient and helpful
Отрицательные
  • Small delay in initial booking where information was required, however, never asked for. this cause a weeks delay to my travel plans.
  • Twin rooms are tightly compacted, not much room to move around. Ok for a test a go though.

The is a good hotel for using as an AQ, Staff and Wonderfull and friendly, food is delicious, rooms are comfortable and well maintained.

🇺🇸Jolene Masters

Проверено на 13/10/2021
Прибыл 25/09/2021
2.4 Superior Room
Положительные
  • Kept the rain off.
Отрицательные
  • They only care about getting paid.

I wouldn’t waste your money staying here. When I booked my quarantine it was for 14 days because that is what the rules were from the government. During my time there the rules changed and I could leave after 10 days. Wouldn’t you be happy to start your vacation and site seeing? Well guess what you can but here’s the catch. By being able to leave you’re going to forfeit your remaining time. Graceland will basically tell you thanks for the tip and not refund any days or test. Go someplace else because all it seems like here is that all they want to do is recover as much money as they can that was lost during shutdown. Even if it means screwing the customers to do it.

🇺🇸George Alexander Mapp Jr

Проверено на 27/08/2021
Прибыл 08/08/2021
5.0 Executive Suite
Положительные
  • The staff was phenomenal!
Отрицательные
  • Everything was wonderful!

I have been to Bangkok many times but I never had to quarantine before. My family and I are extremely happy that we chose Graceland Bangkok Hotel. The rooms are very spacious and clean. The staff are friendly, polite and extremely helpful. Also the food is delicious and nutritious. I look forward to staying again at Graceland Bangkok Hotel after quarantine so that I enjoy all of the amenities.

The staff go out of their way to make you safe, comfortable and as relaxed as possible during a difficult situation for everyone. They even arranged a delicious birthday cake 🎂 and fruit 🍉 platter for my wife’s birthday.

Also since Graceland Bangkok Hotel is currently a quarantine hotel, we are in constant contact with the nursing staff. The nursing staff are extremely professional, courteous and friendly. I accidentally left a newly filled prescription in the States and the nursing staff helped me easily get it filled here. The entire nursing staff is phenomenal!

I highly recommend Graceland Bangkok Hotel and will definitely tell friends and family about my family’s wonderful stay. #ASQreview

🇭🇰Lo Chi Yuen Jimmy

Проверено на 14/08/2021
Прибыл 29/07/2021
4.3 Superior Room
Положительные
  • Nice staff and excellent service for my extra requests like post service ad copy documents
Отрицательные
  • One day the Toilet has been silted…

It’s a comfortable hotel for quarantine. Kindly they serve a connecting room for us I can look after my mum.

🇬🇧Erin

Проверено на 10/08/2021
Прибыл 24/07/2021
4.3 Superior Room
Положительные
  • Удобная кровать, отличная ванна, дружелюбный персонал, отличная медсестра, netflix в номере, отличный Wi-Fi, персонал пошел на 7 для меня, много воды / рулона туалетной бумаги / предметов первой необходимости.
Отрицательные
  • Некоторые продукты были доставлены с опозданием более чем на 2 часа, часть еды была для меня несъедобной, так как я довольно привередлив, а еда, которую я делал, была небольшими порциями.

В целом, у меня было очень приятное пребывание, комната была очень удобной, и мне нравилось спать / отдыхать / читать и много смотреть Netflix! Я бы порекомендовал взять с собой закуски, так как порции еды довольно маленькие, но если вы спросите, они дойдут до 7 для вас :) Я бы порекомендовал этот отель и с радостью остановился бы здесь снова. 8/10

🇫🇮Milka Seidler

Проверено на 18/07/2021
Прибыл 02/06/2021
4.2 Superior Room
Положительные
  • Как рекламируется
  • Красивые подушки
  • Хороший матрас
  • Удобный диван и офисное кресло
  • Множество больших зеркал, которые делали комнату больше
  • Окно, которое можно открыть (для получения витамина D от Солнца)
  • СВЧ
  • Хорошая тайская еда на вкус, но не острая. Пришлось попросить чили.
Отрицательные
  • В комнате запахло плесенью, окна приходилось часто держать открытыми.
  • Полотенца не меняли автоматически. Мы получили новые полотенца через 7 дней, когда их попросили.
  • Полотенца не сушат в туалете. Утром должен висеть из окна.
  • Заражение клопами. Новые закуски каждое утро.
  • Полотенца для сушки тарелок и посуды не предоставляются.
  • Кофе - это самый дешевый кофе.
  • Нет оборудования для уборки комнаты.
  • В еде не хватало овощей, а фрукты подавали только на обед.
  • Никаких изменений в западном варианте завтрака. Мы ели тайское меню.

В целом хороший отель. Большим минусом для нас были клопы. Смены нам не предлагали. Только извинения и смена постельного белья один раз. Мы подумали, что во всех комнатах есть клопы.

🇹🇭Napis Osathanont

Проверено на 08/07/2021
Прибыл 28/06/2021
4.2 Superior Room
Положительные
  • Еда имеет прекрасный вкус, и у нее есть из чего выбрать.
  • Кровать и подушки очень хороши для сна
  • Звукоизолированные помещения, не громкая конструкция
  • Микроволновка + холодильник - отличные
  • Хорошие измерения covid, отличная команда медсестер
  • Достойный Wi-Fi
  • Без призраков
Отрицательные
  • Еда никогда не идет по расписанию.
  • Ванна могла бы быть чище
  • Мое биде в унитазе сломано
  • Персонал на самом деле не отвечает в чате LINE

В целом, я думаю, что отель отличный, ничего не было ужасным или неприемлемым. Еда предлагает достаточно разнообразия, чтобы не надоесть. Однако, как уже упоминалось, еда никогда не приходит вовремя, о чем они говорили. Ожидайте, что это будет на 30 минут - на 1 час позже или, может быть, на 30 минут раньше. В первые два дня я звонил 3 раза, чтобы получить пароль Wi-Fi, и персонал каждый раз говорил мне неправильный, несмотря на то, что я им говорю. Однажды они пропустили мой завтрак и обед. Немного расстраивает, но после первых неприятностей проблем было не так много.

🇮🇪Clara D

Проверено на 23/06/2021
Прибыл 07/06/2021
4.7 Executive Suite
Положительные
  • Халяльные и индийские блюда были очень вкусными
  • Поставляется много свежих фруктов
  • Персонал был очень любезным и ответил на все электронные письма.
  • Предоставляются дополнительные закуски, такие как печенье, по запросу.
  • Представительский люкс был очень удобным с 2 ванными комнатами, 2 кроватями и 2 телевизорами.
  • Netflix, YouTube и Amazon Prime на обоих телевизорах
  • Сильный душ и красивая ванна
  • Разрешить не состоящим в браке парам жить в одной комнате
Отрицательные
  • Никто

Отель Graceland обеспечил действительно комфортное пребывание в течение двухнедельного карантинного периода. Мы не женаты, но с бронированием представительского люкса вместе не возникло проблем. Представительский люкс был недоступен в течение наших первых 3 ночей, поэтому мы остановились в люксе для новобрачных, и определенно стоит заплатить небольшую дополнительную плату за представительский люкс. Две большие комнаты с дополнительной ванной и телевизором имели огромное значение. Тайская еда была в порядке, но в итоге мы перешли на индийское и халяльное меню на протяжении большей части нашего пребывания, и это было довольно вкусно с хорошими вариантами меню. Было предоставлено много закусок и свежих фруктов, и отель удовлетворил любые наши дополнительные запросы. Отель расположен в очень тихом районе, поэтому уличный шум не был проблемой. У нас не было проблем во время нашего пребывания, и мы не могли ожидать лучшего обслуживания от отеля Graceland, очень рекомендую.

🇬🇧Emma Byrne

Проверено на 15/06/2021
Прибыл 30/05/2021
4.7 Executive Suite
Положительные
  • * хороший Wi-Fi
  • * большие комфортабельные номера
  • * удобное постельное белье
  • * микроволновая печь и холодильник
  • * много воды в бутылках (бесплатно)
  • * принадлежности для чая / кофе (бесплатно)
  • * телевизоры с кабелями HDMI и доступом к netflix / amazon и т. д. (нужна ваша учетная запись)
  • * можете заказать все, что захотите, и персонал принесет вам это (даже поздно ночью)
  • * большие порции еды
  • * окна открыты
  • * ванны-джакузи
Отрицательные
  • * не много разнообразия еды
  • * еда иногда была холодной по прибытии
  • * без балкона
  • * нет разовых бесплатных закусок в начале пребывания (я пишу это только потому, что я заметил, что многие другие отели сделали это ... несколько пачек лапши / чипсов при первой регистрации было бы неплохо)

Моя семья и я отлично провели здесь время! Персонал был очень любезным, и нас даже перевели на номер с 2 кроватями бесплатно! Мы были избалованы выбором с 3 телевизорами, и у нас было достаточно места, чтобы чувствовать, что мы не живем в карманах друг друга. Когда мы вошли, комната была очень чистой. Из-за covid персонал не может убрать вашу комнату в течение целых 2 недель… они, тем не менее, предоставили мне уборочное оборудование, когда я попросил, чтобы я мог убрать себя. Очень доволен этим отелем и обслуживанием! Наше двухнедельное пребывание пролетело очень быстро. Не хватает только закусок… мой ребенок ест много и не всегда в установленное время. Убедитесь, что вы скачали приложение foodpanda, если хотите купить что-нибудь за пределами отеля, например закуски / дополнительную еду / напитки / косметические товары и т. Д., Так как это намного дешевле, чем покупка в отеле.

🇺🇸Rebecca Grace

Проверено на 14/06/2021
Прибыл 13/04/2021
1.3 Superior Room
Положительные
  • Никто.
Отрицательные
  • Персонал на протяжении всего моего пребывания называл меня сэром, я женщина. Я был очень обижен и сказал им перестать называть меня сэром, но меня никто не слушал. Я даже открыл дверь в бюстгальтере, просто чтобы проверить их, и они все равно называли меня «сэр» в лицо.
  • Еда была совершенно отвратительной, сравнима с тюремной едой. Мне даже подали рыбный суп на завтрак, поэтому мне пришлось заказывать много еды, просто доставив в номер, и увеличивать риск заражения Covid19, иначе я бы просто голодал. Это обошлось мне в сотни долларов.
  • Ванная была антисанитарной, а туалет забит в первый же день, мне пришлось заставить человека войти в мою комнату с вантузом и фактически нарушить протокол карантина.
  • Стены были грязными.

Я настоятельно рекомендую никому не использовать этот объект для карантина по прибытии в Таиланд.

🇰🇼Bader alboloshi

Проверено на 11/06/2021
Прибыл 01/06/2021
5.0 Superior Room

Рабочие все хорошие, номера очень новые и чистые, и в них нет никаких неудобств.

🇮🇹Pietro Bongiovanni

Проверено на 07/06/2021
Прибыл 25/05/2021
4.8 Deluxe Room (With Halal or Indian food included)

Сегодня последний день в отеле Graceland для меня и моей девушки! Мы не женаты и вместе смогли поместиться на карантин. Еще мы летали в Бангкок разными рейсами. Мы смогли договориться о цене и перейти на большее количество меню, поэтому не бойтесь спрашивать, что вы хотите. Для бронирования требуется полная оплата, но оно того стоит! Мы потратили около 66000 бат на нас обоих. У нас был отличный опыт, и вот наши отзывы:

Еда: 9/10 Еда была потрясающей (а я из Италии, так что это должно что-то значить :)) У нас был роскошный вариант, который включает также индийских веганов, индийских не веганов, халяль в дополнение к тайскому. Не тайские варианты очень часто повторяются (хлеб наан с начинкой и салат из лука / помидоров / огурцов), но они восхитительны. Их варианты тайской еды могут быть жирными и тяжелыми, поэтому мы рекомендуем получить план с большим количеством меню, о котором вы можете легко договориться с отелем. Однажды мы на самом деле съели что-то, от чего нас на пару дней заболело. Кроме этого, у нас не было никаких проблем! Фрукты свежие, и они определенно лучше подходят для салатов, они не приносят салатов, кроме овощей, которые являются небольшим дополнением к вашим блюдам. Порции фантастические (мы похудели, но они действительно хорошие, не чрезмерные, но мы всегда были очень полными!), И они приносят странные, но хорошие десерты один раз в день. Они неплохо разбираются в сроках доставки еды, хотя иногда могут немного опаздывать. Несколько раз они забывали завтрак (или очень опаздывали с доставкой), но если вы подозреваете, что они забыли, просто спросите их, и они сразу же вам помогут! Вы также можете заказать еду в компании, которая занимается доставкой вам. Они предоставляют всевозможные продукты, от еды до одежды, но это может быть немного дороже, так что будьте внимательны!

Еда в целом была отличной. Имейте в виду, что еда не домашняя и может быть немного тяжелой, поэтому мы рекомендуем взять с собой пробиотики, если у вас чувствительный желудок! Мы также принесли несколько фруктовых / овощных пакетов для закусок.

Комната 8/10 Номер был хорошим, около 35 квадратных метров. У нас обоих было место, чтобы вместе заняться йогой, хотя, возможно, тебе не удавалось широко разводить руки. Повсюду мягкий пол, который хорош для ног, но он рвется и притягивает много пыли. Ванная была восхитительной, у нас была очень большая ванна, где мы оба могли поместиться. Душ был отличным и большим, и в целом комната выглядит довольно модно! Есть окно, которое можно широко открыть, но из нашей комнаты не было видно интересного вида. Мы рекомендуем, если вы все же открываете окно, чтобы закрыть прозрачную занавеску перед ним, чтобы не допустить комаров! В номерах есть небольшой холодильник и микроволновая печь, которые хорошо работают, и большой телевизор напротив кровати, так что вы можете лежать и смотреть телевизор. Netflix доступен так же, как и Prime video. В целом потрясающий номер.

Доступность 10/10 Доступность была одной из лучших вещей: все, что мы просили, они предоставили. Иногда мы просили свежих фруктов, и они приносили их нам в считанные минуты. Однажды мы попросили новый комплект простыней и полотенец, и они без проблем нам его принесли. Кроме того, мы попросили дополнительный шампунь, воду, ковер для ванны, метлу, больше пакетов с кофе и другие вещи, и они ни разу не сказали «нет» и не попросили денег. В какой-то момент нам даже нужно было почистить тяжелые, и они пришли и починили это для нас. Персонал невероятно доступен и вежлив, поэтому, если вам что-то не хватает, не бойтесь спрашивать! Мы предлагаем вам использовать Line, чтобы написать в отель свои вопросы и потребности, потому что по телефону отеля у них проблемы с пониманием вашего английского: если вы напишите, они ответят быстро, и им будет яснее, что вам нужно, а вы - нет. рисковать, что они что-то забудут. Мы благодарны персоналу за их отличную доступность: мы чувствовали себя в безопасности и заботились о них. Медсестра тоже была очень доступна, всегда напоминала нам проверить температуру и была открыта для наших вопросов!

Чистота 9/10 Когда мы вошли в номер, номер был очень чистым. Может запыться, мы думаем, что это кондиционер, но в целом очень чистая. Они не особо убирали под кроватью, поэтому иногда большие куски пыли могут попасть на пол из-под кровати. Просто попросите метлу, и они предоставят вам ее бесплатно! Мы взяли с собой салфетки и прошли с ними все поверхности.

Covid тесты 7/10 Для всех тех, кто не любит мазки из носа: Первый тест на Covid сильно ранил меня и травмировал :) у женщины, делавшей мазок, не было для этого деликатной руки, и это буквально больно. Это было долго, болезненно и агрессивно. У моей девушки был лучший опыт!

Наши второй и третий тесты на Covid прошли нормально и не повредили, а дамы, которые делали мазки, были внимательны к нашим чувствам :)

Короче говоря, у нас действительно был отличный опыт работы с отелем Graceland, и мы определенно рекомендуем всем, кто хочет провести свой карантин с ограниченным бюджетом, но с большим комфортом! Никаких скрытых платежей, отличная доступность, отличная еда (хотя и немного повторяющаяся), 3 теста Covid и хорошая комната со всем необходимым (микроволновая печь, холодильник, красивая ванна, открывающееся окно ...)

Большое спасибо отелю Graceland за их обслуживание во время карантина, и мы надеемся, что вы тоже решите выбрать это место для своего карантинного пребывания!

🇬🇧Heather Dales

Проверено на 24/05/2021
Прибыл 07/05/2021
4.5 Superior Room
Положительные
  • Порции были для нас слишком большими. микроволновая печь поставляется для разогрева
  • Смежные комнаты
Отрицательные
  • Вариант легкого завтрака и обеда был бы хорош, чтобы избежать потерь
  • Комнаты обращены к стене
  • Очень громкий кондиционер из противоположного отеля
  • Нет англоязычного телевидения
  • Netflix и т. Д. Доступны только при наличии учетной записи
  • Тарелки слишком большие для микроволновой печи
  • Чистое постельное белье и полотенца можно было оставить на смену жильцу.
  • Оборудование для уборки ванной должно быть предоставлено.
  • Неохотно поставляет чай, кофе, молоко и мешки для мусора

В целом могло быть лучше, но могло быть и хуже. Самым положительным моментом является то, что у вас могут быть смежные комнаты, которые стоят немного дороже, но того стоит. Вам нужно будет подписать заявление о том, что вы знаете, что в случае положительного ответа одного человека все люди будут отправлены в больницу.

🇹🇭Nantaporn

Проверено на 07/05/2021
Прибыл 25/04/2021
2.1 Superior Room
Положительные
  • Хорошая еда
  • Справедливая цена
Отрицательные
  • Неудовлетворительное обслуживание - медленный ответ
  • Пыльный и получить аллергию
  • Довольно старый отель

Подумайте, хотите ли вы выбрать отель для своего ASQ Поскольку вы не можете быть удовлетворены обслуживанием как 4-звездочный отель, как они упоминаются.

🇵🇹Rafael Cruz Ruiz

Проверено на 20/04/2021
Прибыл 04/04/2021
4.3 Superior Room
Положительные
  • Удивительный персонал
Отрицательные
  • Еда не очень хорошая,
  • Языковой барьер персонала

Это был потрясающий опыт, приятный персонал, но когда мы заказывали обслуживание номеров, сотрудники не могли понять, что мы хотели.

Это было единственное плохое.

🇺🇸adrian peyton hernandez

Проверено на 19/04/2021
Прибыл 04/04/2021
4.3 Honeymoon Suite
Положительные
  • Очень эффективная система, в то же время они сохранили очарование отеля. Очень красиво, я уверен, без всех мер ASQ. Персонал был очень дружелюбным и эффективным. Своевременное быстрое обслуживание и очень внимательный персонал.
Отрицательные
  • Еда. Иногда очень хорошо и вкусно. В другие дни еда казалась испорченной и старой.

Спасибо персоналу Graceland за помощь в решении всех проблем, связанных с полетом в Таиланд. Таиланд, родом из Филиппин, всегда удивлял меня внимательностью, дружелюбием и эффективностью людей.

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

35 Nana Nua (soi 5), Sukhumvit Road, Wattana, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand

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