Сегодня последний день в отеле Graceland для меня и моей девушки! Мы не женаты и вместе смогли поместиться на карантин. Еще мы летали в Бангкок разными рейсами. Мы смогли договориться о цене и перейти на большее количество меню, поэтому не бойтесь спрашивать, что вы хотите. Для бронирования требуется полная оплата, но оно того стоит! Мы потратили около 66000 бат на нас обоих. У нас был отличный опыт, и вот наши отзывы:

Еда: 9/10 Еда была потрясающей (а я из Италии, так что это должно что-то значить :)) У нас был роскошный вариант, который включает также индийских веганов, индийских не веганов, халяль в дополнение к тайскому. Не тайские варианты очень часто повторяются (хлеб наан с начинкой и салат из лука / помидоров / огурцов), но они восхитительны. Их варианты тайской еды могут быть жирными и тяжелыми, поэтому мы рекомендуем получить план с большим количеством меню, о котором вы можете легко договориться с отелем. Однажды мы на самом деле съели что-то, от чего нас на пару дней заболело. Кроме этого, у нас не было никаких проблем! Фрукты свежие, и они определенно лучше подходят для салатов, они не приносят салатов, кроме овощей, которые являются небольшим дополнением к вашим блюдам. Порции фантастические (мы похудели, но они действительно хорошие, не чрезмерные, но мы всегда были очень полными!), И они приносят странные, но хорошие десерты один раз в день. Они неплохо разбираются в сроках доставки еды, хотя иногда могут немного опаздывать. Несколько раз они забывали завтрак (или очень опаздывали с доставкой), но если вы подозреваете, что они забыли, просто спросите их, и они сразу же вам помогут! Вы также можете заказать еду в компании, которая занимается доставкой вам. Они предоставляют всевозможные продукты, от еды до одежды, но это может быть немного дороже, так что будьте внимательны!

Еда в целом была отличной. Имейте в виду, что еда не домашняя и может быть немного тяжелой, поэтому мы рекомендуем взять с собой пробиотики, если у вас чувствительный желудок! Мы также принесли несколько фруктовых / овощных пакетов для закусок.

Комната 8/10 Номер был хорошим, около 35 квадратных метров. У нас обоих было место, чтобы вместе заняться йогой, хотя, возможно, тебе не удавалось широко разводить руки. Повсюду мягкий пол, который хорош для ног, но он рвется и притягивает много пыли. Ванная была восхитительной, у нас была очень большая ванна, где мы оба могли поместиться. Душ был отличным и большим, и в целом комната выглядит довольно модно! Есть окно, которое можно широко открыть, но из нашей комнаты не было видно интересного вида. Мы рекомендуем, если вы все же открываете окно, чтобы закрыть прозрачную занавеску перед ним, чтобы не допустить комаров! В номерах есть небольшой холодильник и микроволновая печь, которые хорошо работают, и большой телевизор напротив кровати, так что вы можете лежать и смотреть телевизор. Netflix доступен так же, как и Prime video. В целом потрясающий номер.

Доступность 10/10 Доступность была одной из лучших вещей: все, что мы просили, они предоставили. Иногда мы просили свежих фруктов, и они приносили их нам в считанные минуты. Однажды мы попросили новый комплект простыней и полотенец, и они без проблем нам его принесли. Кроме того, мы попросили дополнительный шампунь, воду, ковер для ванны, метлу, больше пакетов с кофе и другие вещи, и они ни разу не сказали «нет» и не попросили денег. В какой-то момент нам даже нужно было почистить тяжелые, и они пришли и починили это для нас. Персонал невероятно доступен и вежлив, поэтому, если вам что-то не хватает, не бойтесь спрашивать! Мы предлагаем вам использовать Line, чтобы написать в отель свои вопросы и потребности, потому что по телефону отеля у них проблемы с пониманием вашего английского: если вы напишите, они ответят быстро, и им будет яснее, что вам нужно, а вы - нет. рисковать, что они что-то забудут. Мы благодарны персоналу за их отличную доступность: мы чувствовали себя в безопасности и заботились о них. Медсестра тоже была очень доступна, всегда напоминала нам проверить температуру и была открыта для наших вопросов!

Чистота 9/10 Когда мы вошли в номер, номер был очень чистым. Может запыться, мы думаем, что это кондиционер, но в целом очень чистая. Они не особо убирали под кроватью, поэтому иногда большие куски пыли могут попасть на пол из-под кровати. Просто попросите метлу, и они предоставят вам ее бесплатно! Мы взяли с собой салфетки и прошли с ними все поверхности.

Covid тесты 7/10 Для всех тех, кто не любит мазки из носа: Первый тест на Covid сильно ранил меня и травмировал :) у женщины, делавшей мазок, не было для этого деликатной руки, и это буквально больно. Это было долго, болезненно и агрессивно. У моей девушки был лучший опыт!

Наши второй и третий тесты на Covid прошли нормально и не повредили, а дамы, которые делали мазки, были внимательны к нашим чувствам :)

Короче говоря, у нас действительно был отличный опыт работы с отелем Graceland, и мы определенно рекомендуем всем, кто хочет провести свой карантин с ограниченным бюджетом, но с большим комфортом! Никаких скрытых платежей, отличная доступность, отличная еда (хотя и немного повторяющаяся), 3 теста Covid и хорошая комната со всем необходимым (микроволновая печь, холодильник, красивая ванна, открывающееся окно ...)

Большое спасибо отелю Graceland за их обслуживание во время карантина, и мы надеемся, что вы тоже решите выбрать это место для своего карантинного пребывания!