Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Aspira Skyy Sukhumvit 1 , und Aspira Skyy Sukhumvit 1 wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das Skyy Hotel liegt nur 5 Gehminuten vom BTS Skytrain-Bahnhof Ploenchit entfernt im Herzen des Unterhaltungs- und Einkaufsviertels von Bangkok. WLAN nutzen Sie im gesamten Hotel kostenfrei. Das gut ausgestattete Zimmer verfügt über einen eigenen Balkon und raumhohe Glasfenster. Das Zimmer verfügt über einen großen Flachbild-TV, einen Laptop-Safe, einen Kühlschrank sowie Kaffee- und Teezubehör. Rollstuhlgerechte Badezimmer bieten kostenlose Pflegeprodukte, Bademäntel, Hausschuhe und eine heiße / kalte Dusche. DVD-Player und iPod-Dockingstation sind auf Anfrage erhältlich. Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, einen Concierge-Service, einen Limousinenservice sowie eine Wäscherei oder chemische Reinigung. Tagungsräume und Business-Services werden ebenfalls angeboten. Das Cielo Restaurant serviert halale, thailändische und europäische Gerichte. Die Bar bietet eine Auswahl an Getränken, Weinen und Spirituosen. Sie können auch Essen vom Zimmerservice bestellen. Das Skyy Hotel liegt nur 2 Gehminuten vom Krankenhaus Bumrungrad entfernt. Es ist eine 40-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Suvarnabhumi entfernt.

Ausstattung / Ausstattung Konsultieren Sie am ersten Tag den Arzt, um Ihre Berechtigung zu bestätigen

Tägliche Gesundheitsüberwachung unter Aufsicht der Krankenschwester

COVID-19-Test mittels Echtzeit-RT-PCR (2-mal)

Kostenlose erste Bewertungssitzung per Videoanruf

24 Stunden, Krankenschwester bereit

24 Stunden ärztliche Beratung

Zimmerreinigungsservice

Abholservice vom Flughafen vom Flughafen Don Muang oder Suvarnabhumi zum Hotel

Kostenlose 3 Mahlzeiten inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen

24 Stunden steht der Gästeservice-Mitarbeiter bereit

Unbegrenztes WI-FI-Internet

Kostenlose Snacks und Minibar (nur am Anreisetag)

