รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 54 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Chularat 3 International Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ แอสพิราสกายสุขุมวิท 1 อยู่ในลำดับความสำคัญ และ แอสพิราสกายสุขุมวิท 1 จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Booking requests for Aspira Skyy Sukhumvit 1 are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Skyy Hotel ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิตโดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีในใจกลางย่านบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งของกรุงเทพฯ มีอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในทุกพื้นที่ของโรงแรม ห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีระเบียงส่วนตัวหน้าต่างกระจกสูงจากพื้นจรดเพดาน ห้องพักมีทีวีจอแบนขนาดใหญ่ตู้นิรภัยขนาดเท่าแล็ปท็อปตู้เย็นอุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็นมีเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรีเสื้อคลุมอาบน้ำรองเท้าแตะและฝักบัวน้ำอุ่น / น้ำเย็น มีเครื่องเล่นดีวีดีและแท่นวางไอพอดเมื่อแจ้งความประสงค์ โรงแรมมีแผนกต้อนรับส่วนหน้าตลอด 24 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการรถลีมูซีนและบริการซักรีดหรือซักแห้ง นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมและบริการธุรกิจ Cielo Restaurant ให้บริการอาหารฮาลาลอาหารไทยและอาหารยุโรปในขณะที่บาร์ให้บริการเครื่องดื่มไวน์และสุรานานาชนิด นอกจากนี้ท่านยังสามารถสั่งอาหารจากรูมเซอร์วิส Skyy Hotel อยู่ห่างจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยใช้เวลาเดินเพียง 2 นาที ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 40 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ปรึกษาแพทย์ในวันแรกเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณ

การตรวจสุขภาพประจำวันพร้อมการดูแลของพยาบาล

การทดสอบ COVID-19 โดย RT-PCR แบบเรียลไทม์ (2 ครั้ง)

เซสชันการประเมินเบื้องต้นฟรีผ่านแฮงเอาท์วิดีโอ

24 ชั่วโมงพยาบาลที่ลงทะเบียนยืนเคียงข้าง

ปรึกษาแพทย์ตลอด 24 ชม

บริการทำความสะอาดห้อง

บริการรับจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิมายังโรงแรม

อาหาร 3 มื้อฟรีรวมอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ตลอด 24 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่บริการแขกคอยให้บริการ

อินเทอร์เน็ต WI-FI ไม่ จำกัด

ของว่างและมินิบาร์ฟรี (เฉพาะวันที่เดินทางมาถึง)

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง