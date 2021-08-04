Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Виллы DoublePool от Banyan Tree Phuket созданы для тех, кто ищет незабываемые впечатления. Здесь вы найдете интимную и безмятежную атмосферу с роскошным пространством. Расположенный в тропическом саду с двумя бассейнами, в которых можно расслабиться, приготовьтесь насладиться индивидуальным гостеприимством хозяина виллы, чтобы дополнить впечатления от 5-звездочного курорта на Пхукете.
33/27 Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Amphur Talang, Phuket, 83110 Bang Tao Beach, Thailand