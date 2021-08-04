PHUKET TEST & GO

Баньян Три Пхукет - AQ / ASQ

Phuket
8.8
оценка с
319
Обновление February 9, 2022
Banyan Tree Phuket - Image 0
Banyan Tree Phuket - Image 1
Banyan Tree Phuket - Image 2
Banyan Tree Phuket - Image 3
Banyan Tree Phuket - Image 4
Banyan Tree Phuket - Image 5
+3 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
5% ДЕПОЗИТ
1 REVIEW
Всего AQ гостиничных номеров 32 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Баньян Три Пхукет в приоритетном порядке, и Баньян Три Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Виллы DoublePool от Banyan Tree Phuket созданы для тех, кто ищет незабываемые впечатления. Здесь вы найдете интимную и безмятежную атмосферу с роскошным пространством. Расположенный в тропическом саду с двумя бассейнами, в которых можно расслабиться, приготовьтесь насладиться индивидуальным гостеприимством хозяина виллы, чтобы дополнить впечатления от 5-звездочного курорта на Пхукете.

Удобства / Особенности

  • Ваш опыт включает:
  • Luxury Accommodation
  • Private Airport Pick-Up by Hotel Van
  • Your Selection of In-Villa Gourmet Breakfast, Lunch & Dinner
  • 24 hours Virtual Villa Host
  • In-Villa Dining Menu Available
  • 20% Discount on Food & Beverage
  • Бангкокская больница - Услуги Пхукета
  • COVID-19 tests during stay
  • Doctor Visits
  • Daily Health Monitoring by On Site Nurse
  • Temperature Check Twice per Day
  • COVID-19 Free Certificate
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ
Поиск по всем 180+ отелям AQ
Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Баньян Три Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Баньян Три Пхукет
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇮🇱Miriam Cohen

Проверено на 04/08/2021
Прибыл 23/07/2021
5.0 Two Bedroom Double Pool Villa
Положительные     
  • Здесь по-райски красиво. Еда и бассейн восхитительны, все превзошло все ожидания! Спасибо всей команде! В частности, Мику и Джини, наши замечательные хозяева
Отрицательные
  • Ничего такого. Все идеально

Вы не пожалеете, что проведете здесь время с семьей, это очень дорого, но определенно того стоит.

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

33/27 Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Amphur Talang, Phuket, 83110 Bang Tao Beach, Thailand

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Ангсана Лагуна Пхукет
8
рейтинг с
1636 отзывы
Из ฿-1
Лагуна Холидей Клуб Пхукет Резорт
8.4
рейтинг с
331 отзывы
Из ฿-1
Дусит Тани Лагуна Пхукет
8.7
рейтинг с
815 отзывы
Из ฿-1
Кассия Пхукет
8.7
рейтинг с
1169 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Пхукет Грейсленд Резорт и Спа
7.8
рейтинг с
987 отзывы
Из ฿-1
Splash Beach Resort 3 звезд
8.4
рейтинг с
794 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU