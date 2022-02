Всего AQ гостиничных номеров 32 Спальни Партнерская больница Bangkok Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Баньян Три Пхукет в приоритетном порядке, и Баньян Три Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Виллы DoublePool от Banyan Tree Phuket созданы для тех, кто ищет незабываемые впечатления. Здесь вы найдете интимную и безмятежную атмосферу с роскошным пространством. Расположенный в тропическом саду с двумя бассейнами, в которых можно расслабиться, приготовьтесь насладиться индивидуальным гостеприимством хозяина виллы, чтобы дополнить впечатления от 5-звездочного курорта на Пхукете.

Удобства / Особенности Ваш опыт включает:

Luxury Accommodation

Private Airport Pick-Up by Hotel Van

Your Selection of In-Villa Gourmet Breakfast, Lunch & Dinner

24 hours Virtual Villa Host

In-Villa Dining Menu Available

20% Discount on Food & Beverage

Бангкокская больница - Услуги Пхукета

COVID-19 tests during stay

Doctor Visits

Daily Health Monitoring by On Site Nurse

Temperature Check Twice per Day

COVID-19 Free Certificate

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ

Счет 5.0 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Баньян Три Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Баньян Три Пхукет СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇮🇱 Miriam Cohen Прибыл 23/07/2021 5.0 Two Bedroom Double Pool Villa Положительные Здесь по-райски красиво. Еда и бассейн восхитительны, все превзошло все ожидания! Спасибо всей команде! В частности, Мику и Джини, наши замечательные хозяева Отрицательные Ничего такого. Все идеально Вы не пожалеете, что проведете здесь время с семьей, это очень дорого, но определенно того стоит.

Hotel Offer Brochure