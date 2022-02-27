PHUKET TEST & GO

Splash Beach Resort 3 звезд - AQ / ASQ

Phuket
8.4
оценка с
794
Обновление February 27, 2022
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Если вы ищите отель с удобным расположением в самом сердце пляжа Май Кхао, самого длинного пляжа на Пхукете, Splash Beach Resort, Mai Khao Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Курорт расположен на северо-западном побережье острова и является частью национального парка Сиринарт.

Это единственный интегрированный курортный комплекс Пхукета на пляже Май Кхао. На территории курорта расположен крупнейший на острове конференц-центр с единой структурой, а также аквапарк Splash Jungle. Гости курорта имеют привилегии и прямой доступ к аквапарку, где они могут насладиться захватывающими аттракционами, такими как Бумеранго, обратное свободное падение с вертикальной стены; шестиуровневый бассейн с волнами и бассейн для игр с водой для детей младшего возраста. Те, кто предпочитает меньше адреналина, могут расслабиться и проплыть по 335-метровой ленивой реке. В аквапарке также есть песчаный бассейн с прямым выходом на пляж. На курорте есть 8 ресторанов и баров, где подают аутентичные блюда тайской кухни, блюда интернациональной кухни в ресторане, работающем в течение всего дня, а также напитки и легкие закуски. За вход в аквапарк может взиматься дополнительная плата.

Окруженный 47 акрами ландшафтных садов, отель предлагает 615 номеров, люксов, апартаментов, пентхаусов и вилл с бассейном, предлагая широкий выбор вариантов размещения. Курорт предлагает практичное, функциональное и удобное жилье для всех. Этот курорт обслуживает всех, от групп из разных поколений, семей и молодых пар, и хорошо оборудован для проведения свадеб и групп MICE. Splash Beach Resort, Mai Khao Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

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ASQ Thailand
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