PHUKET TEST & GO

Ибис Пхукет Патонг - AQ / ASQ

Phuket
7.5
оценка с
770
Обновление March 14, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Ibis Phuket Patong is no longer operating as an ASLQ.

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Хит продаж на пляже Патонг! Отель Ibis Patong Phuket удобно расположен в более тихой части Патонга, но при этом всего в 10 минутах ходьбы от Бангла-роуд и в 5 минутах от пляжа.

Patong Phuket Ibis предлагает весело провести время для всех, с большим бассейном и полной развлекательной программой. Возьмите напрокат велосипед, чтобы осмотреть окрестности, или воспользуйтесь прокатом автомобилей для дальних поездок.

Отдохните в современном стильном номере, а затем отправляйтесь за покупками поблизости. Пляж ждет недалеко от отеля. Ночная жизнь Патонга также находится неподалеку, но не слишком близко, чтобы быть шумной.

Тайский ресторан оформлен в стиле тапас. Выберите любую комбинацию вкусов, чтобы приготовить блюдо. Перейдите в бар, чтобы выпить любимый напиток. Напитки и закуски доступны круглосуточно.

Удобства / Особенности

  • Три скрининговых теста (ПЦР) на COVID-19 на 0,5 и 11 день
  • 24/7 специализированная медсестра на месте
  • Ежедневный мониторинг здоровья
  • Услуги телемедицины (за дополнительную плату)
  • Официальный бесплатный сертификат COVID-19 при оформлении заказа
  • 3 комплексных обеда в день (завтрак, обед и ужин) с выбором блюд тайской, азиатской и западной кухни
  • Бесплатные закуски по прибытии
  • Цветное кабельное телевидение (местные и международные каналы)
  • Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет
  • Бесплатные удобства в номере
  • Уборка комнаты в 6-й и 12-й день
  • Скидка 20% на обслуживание номеров и прачечную.
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Счет
3.3/5
В среднем
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Ибис Пхукет Патонг , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇺🇸james a heaney

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 04/07/2021
3.3 Standard
Положительные
  • Можно плавать или ходить на пляж
Отрицательные
  • Очень мало предприятий открыто

После завершения карантина некуда деваться, так как страну закрыли. Я бы дождался полного открытия страны перед поездкой. Мне нужно было увидеться с семьей, или я подождал.

Адрес / Карта

10 Chalermphrakiat Road Kathu District Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand

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