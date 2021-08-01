Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ibis Phuket Patong is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Хит продаж на пляже Патонг! Отель Ibis Patong Phuket удобно расположен в более тихой части Патонга, но при этом всего в 10 минутах ходьбы от Бангла-роуд и в 5 минутах от пляжа.

Patong Phuket Ibis предлагает весело провести время для всех, с большим бассейном и полной развлекательной программой. Возьмите напрокат велосипед, чтобы осмотреть окрестности, или воспользуйтесь прокатом автомобилей для дальних поездок.

Отдохните в современном стильном номере, а затем отправляйтесь за покупками поблизости. Пляж ждет недалеко от отеля. Ночная жизнь Патонга также находится неподалеку, но не слишком близко, чтобы быть шумной.

Тайский ресторан оформлен в стиле тапас. Выберите любую комбинацию вкусов, чтобы приготовить блюдо. Перейдите в бар, чтобы выпить любимый напиток. Напитки и закуски доступны круглосуточно.