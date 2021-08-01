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Ibis Phuket Patong is no longer operating as an ASLQ.
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Хит продаж на пляже Патонг! Отель Ibis Patong Phuket удобно расположен в более тихой части Патонга, но при этом всего в 10 минутах ходьбы от Бангла-роуд и в 5 минутах от пляжа.
Patong Phuket Ibis предлагает весело провести время для всех, с большим бассейном и полной развлекательной программой. Возьмите напрокат велосипед, чтобы осмотреть окрестности, или воспользуйтесь прокатом автомобилей для дальних поездок.
Отдохните в современном стильном номере, а затем отправляйтесь за покупками поблизости. Пляж ждет недалеко от отеля. Ночная жизнь Патонга также находится неподалеку, но не слишком близко, чтобы быть шумной.
Тайский ресторан оформлен в стиле тапас. Выберите любую комбинацию вкусов, чтобы приготовить блюдо. Перейдите в бар, чтобы выпить любимый напиток. Напитки и закуски доступны круглосуточно.
Удобства / Особенности
- Три скрининговых теста (ПЦР) на COVID-19 на 0,5 и 11 день
- 24/7 специализированная медсестра на месте
- Ежедневный мониторинг здоровья
- Услуги телемедицины (за дополнительную плату)
- Официальный бесплатный сертификат COVID-19 при оформлении заказа
- 3 комплексных обеда в день (завтрак, обед и ужин) с выбором блюд тайской, азиатской и западной кухни
- Бесплатные закуски по прибытии
- Цветное кабельное телевидение (местные и международные каналы)
- Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет
- Бесплатные удобства в номере
- Уборка комнаты в 6-й и 12-й день
- Скидка 20% на обслуживание номеров и прачечную.
Счет
3.3/5
В среднем
На основе 1 рассмотрение
Если бы вы были гостем в Ибис Пхукет Патонг
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.3 Standard
Положительные
Отрицательные
- Можно плавать или ходить на пляж
- Очень мало предприятий открыто
После завершения карантина некуда деваться, так как страну закрыли. Я бы дождался полного открытия страны перед поездкой. Мне нужно было увидеться с семьей, или я подождал.
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