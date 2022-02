Insgesamt AQ Hotelzimmer 32 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangkok Hospital

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Banyan Tree Phuket , und Banyan Tree Phuket wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Die DoublePool Villas von Banyan Tree Phuket wurden für alle entwickelt, die außergewöhnliche Erlebnisse suchen. Sie bieten Ihnen eine intime und ruhige Umgebung mit viel Luxus. Inmitten eines tropischen Gartens mit zwei Pools, in denen Sie sich verwöhnen lassen können, können Sie die maßgeschneiderte Gastfreundschaft Ihres eigenen Villa-Gastgebers genießen, um Ihr 5-Sterne-Villa-Resort-Erlebnis in Phuket abzurunden.

Ausstattung / Ausstattung Ihre Erfahrung beinhaltet:

Luxury Accommodation

Private Airport Pick-Up by Hotel Van

Your Selection of In-Villa Gourmet Breakfast, Lunch & Dinner

24 hours Virtual Villa Host

In-Villa Dining Menu Available

20% Discount on Food & Beverage

Bangkok Krankenhaus - Phuket Services

COVID-19 tests during stay

Doctor Visits

Daily Health Monitoring by On Site Nurse

Temperature Check Twice per Day

COVID-19 Free Certificate

Ergebnis 5.0 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 1 Rezension Bewertung 1 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich

🇮🇱 Miriam Cohen Angekommen um 23/07/2021 5.0 Two Bedroom Double Pool Villa Positiv Das ist hier himmlisch schön. Das Essen und der Pool sind unglaublich, alles hat alle Erwartungen übertroffen! Danke an das ganze Team! Speziell für Miku und Jini, unsere großartigen Gastgeber Negative Nichts. Alles perfekt Sie werden es nicht bereuen, Ihre Zeit mit Ihrer Familie hier zu verbringen, es ist sehr teuer, aber es lohnt sich auf jeden Fall

Hotel Offer Brochure