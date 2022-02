Totaal AQ Hotelkamers 32 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Bangkok Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Banyan Tree Phuket Banyan Tree Phuket zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

DoublePool Villas by Banyan Tree Phuket is ontworpen voor iedereen die op zoek is naar uitzonderlijke ervaringen en biedt u een intieme en serene omgeving met een luxe aan ruimte. Gelegen in een tropische tuin met dubbele zwembaden om te genieten, maak je klaar om te genieten van de op maat gemaakte gastvrijheid van je eigen Villa-gastheer om je Phuket 5-sterrenvilla-resortervaring compleet te maken.

Voorzieningen / functies Uw ervaring omvat:

Luxury Accommodation

Private Airport Pick-Up by Hotel Van

Your Selection of In-Villa Gourmet Breakfast, Lunch & Dinner

24 hours Virtual Villa Host

In-Villa Dining Menu Available

20% Discount on Food & Beverage

Bangkok Hospital - Phuket Services

COVID-19 tests during stay

Doctor Visits

Daily Health Monitoring by On Site Nurse

Temperature Check Twice per Day

COVID-19 Free Certificate

Score 5.0 /5 Uitstekend Gebaseerd op 1 recensie Beoordeling 1 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk 🇮🇱 Miriam Cohen Aangekomen 23/07/2021 5.0 Two Bedroom Double Pool Villa Pluspunten Het is hier hemels mooi. Eten en zwembad is geweldig, alles was boven verwachting! Dank aan het hele team! Specifiek voor Miku en Jini, onze geweldige gastheren? Minpunten Niks. Alles is perfect Je zult er geen spijt van krijgen om je quality time met je familie hier te doen, het is erg duur maar zeker de moeite waard

