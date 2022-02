Всего AQ гостиничных номеров 253 Спальни Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 29 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Дусит Тани Лагуна Пхукет в приоритетном порядке, и Дусит Тани Лагуна Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 3 Infants Deluxe Lagoon View King 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Netflix

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Netflix

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View King Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,500 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Netflix

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View Twin Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

СВЧ

Netflix

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front King Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Кухня

Netflix

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front Twin Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Netflix

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Netflix

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Netflix

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги

Один из лучших вариантов, выбранных нами на пляже Банг Тао. Отель Dusit Thani Laguna Phuket расположен вдоль пляжа Банг Тао на территории курортного комплекса Laguna Phuket. Это высококлассный пляжный курорт на северо-западном побережье Пхукета. Гостей этого роскошного отеля ждут современные номера в тайском стиле и бассейн. Гости могут отведать блюда итальянской кухни в отмеченном наградами ресторане La Trattoria с собственной открытой печью для пиццы и лаунджем для отдыха. Роскошные номера и люксы отеля Dusit Thani Laguna Phuket обставлены классической деревянной мебелью и украшены тайскими тканями ярких цветов. Предоставляются кабельное телевидение и принадлежности для чая / кофе. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости также могут поиграть в гольф на поле рядом с отелем или записаться на уроки тайской кулинарии. На территории курорта также можно заняться водными видами спорта. В отеле Dusit Thani Laguna Phuket есть 5 ресторанов, где гости могут отведать блюда интернациональной и итальянской кухни. В ресторане и пабе Casuarina Beach подают блюда из морепродуктов и блюда на гриле, а в ресторане Ruen Thai можно отведать традиционные местные деликатесы. Гости также могут послушать живую музыку с коктейлем в лаундже Horizon. Пляж Патонг находится в 30 минутах езды от отеля Dusit Thani Laguna Phuket. Поездка до Пхукета займет полчаса.

Удобства / Особенности ALQ Package included

3 times COVID-19 lab test with certificate (14 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (10 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (7 nights stay)

1-time onsite doctor visit

Twice daily temperature check with 24 Hours telemedicine with a nurse

3-х разовое питание из выбранных меню

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Домашние развлечения через IPTV

Complimentary WiFi Internet access

Круглосуточная помощь на курорте

Скидка 20% на еду и напитки

Complimentary Dusit Care Kit

Phuket Sandbox Package included

Daily Breakfast

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Complimentary WiFi Internet access

Complimentary Dusit Care Kit

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ