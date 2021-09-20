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Отель Angsana Laguna Phuket расположен рядом с живописным заливом Банг Тао, в самом популярном районе Пхукета. Гости находятся всего в 20 минутах езды от оживленного города Пхукет и международного аэропорта. Созданные для динамичных путешественников-космополитов, номера с ярким и стильным декором оснащены современной техникой. Благодаря непревзойденному доступу к изумрудной воде Андаманского моря, здесь есть водные виды спорта для активных отдыхающих, а также целый ряд собственных удобств, включая спа-салон и массажные процедуры для тех, кто хочет расслабиться. Гости оценят отличное соотношение цены и качества в этом ориентированном на обслуживание отеле.