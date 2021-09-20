PHUKET TEST & GO

Ангсана Лагуна Пхукет - AQ / ASQ

Phuket
8
оценка с
1636
Обновление February 9, 2022
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+45 фотографии
2 ОТЗЫВЫ
Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

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Отель Angsana Laguna Phuket расположен рядом с живописным заливом Банг Тао, в самом популярном районе Пхукета. Гости находятся всего в 20 минутах езды от оживленного города Пхукет и международного аэропорта. Созданные для динамичных путешественников-космополитов, номера с ярким и стильным декором оснащены современной техникой. Благодаря непревзойденному доступу к изумрудной воде Андаманского моря, здесь есть водные виды спорта для активных отдыхающих, а также целый ряд собственных удобств, включая спа-салон и массажные процедуры для тех, кто хочет расслабиться. Гости оценят отличное соотношение цены и качества в этом ориентированном на обслуживание отеле.

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Счет
4.9/5
Отлично
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
2
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Ангсана Лагуна Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇧🇷Fabiana Neves Vale

Проверено на 20/09/2021
Прибыл 12/09/2021
5.0 Laguna Room
Положительные     
  • Comida muito boa, atendimento de qualidade, quarto espaçoso e confortável
Отрицательные
  • Não encontramos

Hotel com um atendimento de excelência, são super atenciosos, as medidas AQ são eficientes. O cardápio diversificado e todos os pratos muito saborosos. Voltaria a me hospedar com minha família com toda certeza!

🇫🇷Gwladys Roussel

Проверено на 26/07/2021
Прибыл 06/07/2021
4.8 Laguna Room
Положительные     
  • Комфортно: приятные люди
Отрицательные
  • Любой

Наслаждайтесь пребыванием на карантине / комфортабельным / приятным персоналом / восхитительным завтраком / хорошим обслуживанием и спа.

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