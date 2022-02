Всего AQ гостиничных номеров 333 Спальни Партнерская больница Bangkok Hospital Siriroj

Один из лучших вариантов, выбранных нами на пляже Патонг. Курортный спа-отель Phuket Graceland расположен на пляже Патонг, с видом на Андаманское море. В отеле есть 2 открытых бассейна и 4 ресторана, а также спа-салон и боулинг. Номера в отеле Phuket Graceland с деревянным полом оформлены в современном тайском стиле. В каждом номере есть телевизор, холодильник с мини-баром и принадлежности для чая / кофе. В собственной ванной комнате установлена ванна и душ. Гости могут искупаться в открытом спа-бассейне или позаниматься в тренажерном зале. Экскурсионное бюро обслуживает путешественников, а библиотека отлично подходит для чтения в тишине. Услуги включают прокат автомобилей, прачечную и камеру хранения багажа. Ежедневно сервируется завтрак «шведский стол». В течение всего дня можно пообедать в ресторане Bua Luang, где подают блюда тайской и интернациональной кухни, и в кофейне Parakang. Напитки можно заказать в баре у бассейна и в лобби-лаундже. Курортный спа-отель Phuket Graceland находится в 40 минутах езды от международного аэропорта Пхукета.

Удобства / Особенности Трехкратный технический скрининговый тест на COVID-19 RT-PCR в реальном времени во время вашего пребывания

Круглосуточная служба медсестер

Госпитализация при положительном результате теста на COVID-19

Трансфер из международного аэропорта Пхукета до курорта.

Полный пансион с возможностью выбора из меню

Дополнительное питание можно заказать в службе доставки еды и напитков в номер.

Уборка комнат

Бесплатный высокоскоростной Интернет WIFi

Цифровое телевидение с множеством зарубежных и местных каналов. Зона отдыха у главного бассейна и на лужайке отеля.

Индивидуальный термометр для ежедневного контроля температуры

Официальный сертификат без COVID-19, прошедший 2 скрининговых теста

Круглосуточная помощь санатория и профессиональных медсестер из больницы

