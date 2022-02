Totaal AQ Hotelkamers 65 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Mongkutwattana Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (SHA-gecertificeerd) is een stadshotel in Bangkok, gunstig gelegen naast BTS Ploenchit Station voor gemakkelijke toegang tot de zakelijke districten, winkelcentra en toeristische attracties van de stad. U bevindt zich op loopafstand van de winkelcentra Central Embassy en Central Chidlom en op slechts een paar minuten van andere grote winkelcomplexen, waaronder EmQuartier, CentralWorld en Siam Paragon. De uitgaanswijken Silom en Sukhumvit zijn ook gemakkelijk te bereiken met de skytrain. Het Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (SHA-gecertificeerd) beschikt niet alleen over 370 moderne kamers, maar ook over een restaurant dat de hele dag geopend kan worden, een bar/lounge met een biertuin in de openlucht en 24-uurs roomservice. Extra faciliteiten zijn onder meer een fitnesscentrum, saunaruimtes en een buitenzwembad.Blijf verbonden in het Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (SHA-gecertificeerd) met gratis WiFi in alle ruimtes van de accommodatie en gratis gebruik van de Mac Corner in de lobby . Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (SHA-gecertificeerd) biedt een ideale combinatie van een gunstige locatie, efficiënte faciliteiten en uitzonderlijke service.

