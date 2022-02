合計AQホテルの部屋 65 ベッドルーム パートナー病院 Mongkutwattana Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にノボテルバンコクプロンチットスクンビットホテル 直接連絡し、 ノボテルバンコクプロンチットスクンビットホテルが直接支払いを回収します。

Booking requests for Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

ノボテルバンコクプロンチットスクンビットホテル(SHA認定)はバンコクのシティホテルで、BTSプロンチット駅の隣という便利な場所にあり、市内のビジネス地区、ショッピングモール、観光スポットに簡単にアクセスできます。セントラルエンバシーとセントラルチッドロムショッピングセンターから徒歩圏内で、エムクオーティエ、セントラルワールド、サイアムパラゴンなどの他の主要なショッピングコンプレックスからわずか数分です。スカイトレインでシロムとスクンビットの歓楽街にも簡単にアクセスできます.370室のモダンな客室に加えて、ノボテルバンコクプロンチットスクンビットホテル(SHA認定)には、終日営業のレストラン、屋外ビアガーデンのあるバー/ラウンジがあります。 24時間のルームサービス。その他の施設には、フィットネスセンター、サウナルーム、屋外スイミングプールがあります。ノボテルバンコクプロンチットスクンビットホテル(SHA認定)で接続を維持し、館内全域で無料Wi-Fiインターネット、ロビーのマックコーナーを無料でご利用いただけます。 。ノボテルバンコクプロンチットスクンビットホテル(SHA認定)は、便利なロケーション、効率的な設備、卓越したサービスの理想的な組み合わせを提供します。

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ノボテルバンコクプロンチットスクンビットホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ノボテルバンコクプロンチットスクンビットホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。