Total AQ chambres d'hôtel 65 Chambres
Hôpital partenaire Mongkutwattana Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit de manière prioritaire, et Hôtel Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit percevra directement le paiement de votre part.

Booking requests for Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



Le Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (certifié SHA) est un hôtel citadin de Bangkok, idéalement situé à côté de la station BTS Ploenchit pour un accès facile aux quartiers d'affaires, aux centres commerciaux et aux attractions touristiques de la ville. Vous serez à quelques minutes à pied des centres commerciaux Central Embassy et Central Chidlom et à seulement quelques minutes d'autres grands complexes commerciaux, notamment EmQuartier, CentralWorld et Siam Paragon. Les quartiers de divertissement de Silom et Sukhumvit sont également facilement accessibles en métro aérien. Outre 370 chambres modernes, le Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (certifié SHA) dispose d'un restaurant ouvert toute la journée, d'un bar/salon avec un café en plein air et Service en chambre 24h/24. Les installations supplémentaires comprennent un centre de remise en forme, des saunas et une piscine extérieure.Restez connecté au Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (certifié SHA) avec une connexion Wi-Fi gratuite dans chaque partie de l'établissement et l'utilisation gratuite du Mac Corner dans le hall . Le Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (certifié SHA) offre une combinaison idéale d'un emplacement idéal, d'installations efficaces et d'un service exceptionnel.

