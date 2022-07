COVID VISUM VERLENGING (60 DAGEN)

Bijgewerkt op July 11th, 2022

Thailand's 60 dagen Covid-visumverlengingen

Thailand introduceerde de 60-daagse Covid-visumverlengingen oorspronkelijk in 2020 vanwege COVID-19 en heeft deze visumoptie de afgelopen twee jaar elke 2 maanden verlengd.

Dit is momenteel een van de meest populaire extensie-opties die reizigers hebben gebruikt om hun verblijf in Thailand te verlengen. Het uitbreidingsprogramma was oorspronkelijk bedoeld voor reizigers die vanwege Covid-19-reisbeperkingen niet terug konden reizen naar hun thuisland en een ambassadebrief nodig hadden.

Deze vereisten werden later verwijderd en het was veel gemakkelijker om dit soort extensies te krijgen. Hierdoor maken veel buitenlanders misbruik van dit uitzichttype om langer dan een jaar in Thailand te blijven. Sommige immigratiekantoren zijn strenger dan andere en kunnen weigeren u een extra verlenging aan te bieden.

Wanneer is de laatste dag om een Covid-verlenging van 60 dagen aan te vragen?

Momenteel is July 25th, 2022 de laatste dag om een Covid-verlenging van 60 dagen aan te vragen.

Krijg ik een volledige 60 dagen Covid-verlenging?

De manier waarop deze extensies worden verstrekt, kan verschillen, afhankelijk van het immigratiekantoor waar u zich aanmeldt. In sommige gevallen kunt u een volledige verlenging van 60 dagen krijgen, en in andere gevallen krijgt u mogelijk een "in behandeling zijnde stempel", en moet u op een andere datum terugkomen om de rest van het deel van het visum te krijgen (gratis ).

Hoe vaak kan ik een Covid Visa Extension aanvragen?

Er is geen officiële vaste limiet, maar houd er rekening mee dat als je "te veel" hebt, je een verlenging kan worden geweigerd, afhankelijk van de discretionaire bevoegdheid van de officier.

Als u zich zorgen maakt, kunt u een Visa Agent of advocaat raadplegen om ervoor te zorgen dat u geen problemen ondervindt.

Wat zijn de vereisten voor een Covid Visa-verlenging?

Op dit moment zijn er geen vereisten en kan iedereen zich aanmelden zolang het vóór de sluitingsdatum van July 25th, 2022 .

Kan ik iemand inhuren om namens mij de verlenging te verkrijgen?

Ja, dit is een veel voorkomende optie die wordt aangeboden door visumagenten.

Voor standaardgevallen biedt Thai Visa Centre bijvoorbeeld 60 dagen Covid Visa-verlengingsservices voor 6,000 THB .

Als dit iets is dat je nodig hebt, kun je ze een bericht sturen via hun 24/7 @LINE Support Account .

Zijn Covid Visa-verlengingen mogelijk na July 25th, 2022 ?

Het is op dit moment onmogelijk om dat te weten. Elke 60 dagen beslissen ze of het uitbreidingsprogramma mogelijk is, en elke keer dat dit gebeurt, is er altijd de mogelijkheid dat het kan eindigen. Ons advies is om gewoon dienovereenkomstig te plannen en dat het altijd raadzaam is om eerder dan later te verlengen.