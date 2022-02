รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 65 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Mongkutwattana Hospital

Booking requests for Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท (SHA Certified) เป็นโรงแรมใจกลางเมืองในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต สะดวกในการเดินทางไปยังย่านธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง คุณจะอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากเซ็นทรัลเอ็มบาสซีและศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม และเพียงไม่กี่นาทีจากศูนย์การค้าหลักอื่นๆ เช่น เอ็มควอเทียร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และสยามพารากอน แหล่งบันเทิงของสีลมและสุขุมวิทสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าด้วยห้องพักทันสมัย 370 ห้อง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท (SHA Certified) มีห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน บาร์/เลานจ์พร้อมลานเบียร์กลางแจ้ง และ บริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ได้แก่ ศูนย์ออกกำลังกาย ห้องซาวน่า และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง เชื่อมต่อกันที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท (SHA Certified) พร้อมอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีในทุกพื้นที่ของที่พัก และใช้งาน Mac Corner ในล็อบบี้ได้ฟรี . โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท (SHA Certified) นำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวของทำเลสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ และบริการพิเศษ

