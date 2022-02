총 AQ 호텔 객실 65 침실 파트너 병원 Mongkutwattana Hospital

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 노보텔 방콕 플론 칫 수 쿰빗 호텔 우선 순위 정 방식으로, 그리고 노보텔 방콕 플론 칫 수 쿰빗 호텔 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

노보텔 방콕 플로 엔 칫 수 쿰빗 호텔 (SHA 인증)은 방콕 시내 호텔로 BTS 플로 엔 칫 역 옆에 편리하게 위치해있어 도시의 비즈니스 지구, 쇼핑몰 및 관광 명소로 쉽게 이동할 수 있습니다. Central Embassy 및 Central Chidlom 쇼핑 센터에서 도보로 가까운 거리에 있으며 EmQuartier, CentralWorld 및 Siam Paragon을 포함한 다른 주요 쇼핑 단지에서 단 몇 분 거리에 있습니다. 실롬과 수 쿰빗의 엔터테인먼트 지구는 스카이 트레인을 통해 쉽게 도달 할 수 있습니다. 노보텔 방콕 플론 칫 수 쿰빗 호텔 (SHA 인증)은 370 개의 현대적인 객실과 함께 하루 종일 식사가 가능한 레스토랑, 야외 비어 가든이있는 바 / 라운지, 24 시간 룸 서비스. 추가 시설로는 피트니스 센터, 사우나 실, 야외 수영장이 있습니다. 노보텔 방콕 플론 칫 수 쿰빗 호텔 (SHA 인증)에서 숙박 시설의 모든 구역에서 무료 Wi-Fi 인터넷을 이용할 수 있으며 로비에서 Mac 코너를 무료로 이용할 수 있습니다. . 노보텔 방콕 플론 칫 수 쿰빗 호텔 (SHA 인증)은 편리한 위치, 효율적인 시설 및 탁월한 서비스의 이상적인 조합을 제공합니다.

