Totaal AQ Hotelkamers 115 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Phyathai 1 Hospital

The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor ligt op slechts 5 minuten lopen van het Thong Lo BTS Skytrain-station en biedt comfortabele en luxe accommodatie in Bangkok. Gasten kunnen genieten van de eigen restaurants en cafés en het zwembad op het dak. Elke kamer is voorzien van een flatscreen-smart-tv, een kitchenette en een koelkast. Voor uw comfort vindt u er een zithoek, badjassen en een haardroger. Alle badkamers zijn uitgerust met een elektronische toiletbril, een ligbad en gratis toiletartikelen. Bij de accommodatie kunnen gasten de hele dag door dineren in Bar Storia del Caffè, ontspannen in The Secret Garden met zitgelegenheid buiten of genieten van high tea in de Mariage Frères Tea Room. Het Salil Hotel Sukhumvit 57 ligt op slechts 1,5 km van het winkelcentrum Emporium, op 2,1 km van het Camillian Hospital en op 1,3 km van het Samitivej Sukhumvit Hospital. De dichtstbijzijnde luchthaven is Suvarnabhumi, op 19 km van de accommodatie.

Voorzieningen / functies COVID-19 PCR screening test conducted on property

24-uurs ambulancevervoer van hotel naar ziekenhuis

24 uur per dag geregistreerde verpleegkundige stand-by

24-uurs doktersadvies via het Phiyathai 1-ziekenhuis

Gratis transferservice van de luchthaven naar het hotel

Volpension maaltijden inclusief ontbijt, lunch en diner

Gratis snel internet

Badkamer met ligbad, douche en lavabo

Smart TV

Voorzieningen op de kamer zijn onder andere een magnetron, een koelkast en gratis koffie en thee

Discount 15% on room service menu

Score 4.0 /5 Zeer goed Gebaseerd op 5 beoordelingen Beoordeling 3 Uitstekend 1 Zeer goed 0 Gemiddelde 1 Arm 0 Vreselijk Het Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Het Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇹🇼 Chiu Chienyuan Aangekomen 21/11/2021 3.9 Premier Room Overall it is good, clean and comfortable, but i am surprised when i check in, they told us it is over 5pm so hotel can't prepare dinner, i was wondering where am i support to go & buy?? 🇹🇭 Rattanachanok Aangekomen 24/11/2021 2.0 Premier Room Pluspunten Cheap is not excepted for this SAQ as same price w Hyatt place sukhumvit.

Stupid me that choose this hotel. Minpunten Construction labor climb outside to my balcony with glass door that see through This is the most worst experience I have ever had i my traveling life. A guy as construction climbed to my private room balcony without any notice from hotel , please refer to my photos 🇹🇭 Suparada Supakamolsenee Aangekomen 09/05/2021 4.7 Premier Room Pluspunten Diensten

Voedsel

Schoon Minpunten Het licht viel een paar keer uit tijdens mijn quarantaine

Wifi-verbinding was soms slecht Het personeel is erg aardig en behulpzaam. Het eten is kwaliteit en lekker. Ik had een goede tijd daar te blijven! 🇩🇪 Christian Wintgen Aangekomen 20/03/2021 4.5 Premier Room Pluspunten Kamers zijn cool, personeel erg vriendelijk, rustig hotel Minpunten Wifi is 's nachts soms uitgeschakeld. Ontspannende tijd slechts 30 minuten per dag. Zeer goede en goedkope quarantaine in BKk. Het hotelpersoneel is erg behulpzaam en vriendelijk. De dienstdoende verpleegster helpt zelfs meer dan nodig is. 🇹🇭 Wannapa Ch Aangekomen 24/02/2021 5.0 Deluxe Suite Pluspunten Alles is goed,

Kamer

kamer was groot en de slaapkamer was comfortabel, alle kamervoorzieningen zijn meer klaar voor 15 dagen quarantaine, smart tv, goede wifi, magnetron, gootsteen, badkamer met ligbad en badkamervoorzieningen die voor me klaar stonden, dus ik heb het niet nodig om iets voor te bereiden.

Voedsel

Eten wordt 4 keer per dag geserveerd, ontbijt, lunch, middagdessert, diner. Ik word nu dikker.

Wat ik ook het leukst vind, is dat de kamer een prachtige slaapkamerverlichting heeft, waar ik mezelf overal in de kamer in geweldige verlichting kan vinden voor een coole selfie. Minpunten Maaltijden worden 4 keer geserveerd 8.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 17.00 uur soms vergat ik het in de kamer te brengen nadat het personeel aanbelde, dus soms wordt mijn maaltijd al koud, maar gelukkig heeft mijn kamer een magnetron, dus ik kan het altijd opwarmen Ik wil het krijgen. Al het personeel en de verpleegster zorgen goed voor me. Iedereen bedankt voor het sneller maken van mijn quarantaine in deze zeer moeilijke tijd.