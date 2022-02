Totaal AQ Hotelkamers 79 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Phayathai 1

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Salil Hotel Sukhumvit - Soi Thonglor 1 Salil Hotel Sukhumvit - Soi Thonglor 1 zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Salil Hotel Sukhumvit - Soi Thonglor 1 is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Het Salil Hotel ligt aan de levendige straten van Sukhumvit, op loopafstand van het Thonglor Skytrain-station. De kamers zijn ingericht in een eigentijdse stijl en voorzien van diverse faciliteiten om uw verblijf comfortabel te maken. Het is voorzien van airconditioning, een 32-inch lcd-televisie, een dvd-speler en gratis WiFi. Het Camillian Hospital ligt op 1,7 km afstand.

Voorzieningen / functies 3 keer COVID-19 PCR-screeningstest uitgevoerd op eigendom

24-uurs ambulancevervoer van hotel naar ziekenhuis

24 uur per dag geregistreerde verpleegkundige stand-by

24-uurs doktersadvies via het Phiyathai 1-ziekenhuis

Gratis transferservice van de luchthaven naar het hotel

Volpension maaltijden inclusief ontbijt, lunch en diner

Gratis snel internet

Badkamer met ligbad en douche

77 lokale en internationale tv-kanalen

24 uur per dag bereikbaar

Voorzieningen op de kamer zijn onder andere een magnetron, een koelkast en gratis koffie en thee

DIY-knutselset tijdens verblijf

Korting van 20% op het roomservicemenu

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels

Score 4.0 /5 Zeer goed Gebaseerd op 12 beoordelingen Beoordeling 5 Uitstekend 4 Zeer goed 2 Gemiddelde 1 Arm 0 Vreselijk Salil Hotel Sukhumvit - Soi Thonglor 1 , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Salil Hotel Sukhumvit - Soi Thonglor 1 ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇭🇰 Man Chung Chan Aangekomen 03/01/2022 3.7 Superior Room Pluspunten Staffs are very friendly.

Room is clean. Minpunten Room space is a bit small Service is good. Room is a bit small but ok for Test & Go. I certainly will consider again for next time. 🇩🇪 Melanie Grote Aangekomen 05/12/2021 4.8 Superior Room Pluspunten Punctual collection at the airport

Immediate Pcr test upon arrival

Friendly Stuff

Delicious and a lot of food

Microwave, water heater, coffee and drinking water in the room (of course a fridge), international TV channels Minpunten Just the view from of the window, but that's not particularly important for one day after a long flight Thank you:) Everything was really great. But I didn't expect anything other than a perfect organization. 🇬🇧 Murray Darling Aangekomen 24/11/2021 4.7 Deluxe Room Pluspunten Clean

Comfortable

Quiet

Friendly and helpful staff at reception and with luggage Minpunten Food was ok but nothing special Tested on arrival at 1.30am. Results and out at 2pm. Comfortable bed. No complaints. I have heard others got faster results turnaround but 12 hrs was ok. 🇫🇷 benjamin gaydon Aangekomen 18/11/2021 1.8 Superior Room i book by agoda for a friend and him not use this room because EVISA problem in embassy (late). i understand and accept the politic/rules and the no show for the room and for the driver. but for the swab test, cost about 2400thb, it's not good no return this part of money. 🇬🇧 Richard John Rees Aangekomen 12/11/2021 3.8 Superior Room Pluspunten Well organised, test result came in on time. Microwave oven came in handy. Minpunten No balcony, bought in food from supermarket. Expensive for what it was. Used the hotel recommended transport service and assistance through Health checks and Immigration, was of very little help, and very expensive. 🇹🇭 Kan B. Aangekomen 03/11/2021 3.9 Superior Room Pluspunten great service, very nice staff

very good location Minpunten unclean

food problem the room isn’t complete clean. I still saw hair and dust on the floor. That’s not my concern until I laid down and found that all pillows smell weird, unclean and drank!

before I arrived, They asked about my dietary and I informed them that I am a pescatarian, food and seafood friendly. However, I was served “chicken rice soup” for breakfast! So I asked for a new dish and they resisted my request since they had limited ingredients for each meal. Of course, they apologized and would prepare my lunch properly. I was vey hungry since I would be my first meal after a long flight! But I was also exhausted so I didn’t mind them and took a rest instead. For lunch I was served Mac and cheese with mushroom and I found a piece of HAM in my food! So upset about their food! Just so you know if you have special dietary, please remind them while you’re checking in order to avoid this problem! 🇹🇭 Pakinee Thienpaitoon Aangekomen 08/07/2021 5.0 Superior Room - Special Offer Pluspunten Groot comfortabel bed

Vredig en stil

Heerlijk eten Minpunten Beperkt aantal tv-zenders

Geen schoonmaakservice voor de hele 15 dagen Mooie en comfortabele kamer met een grote selectie aan eten. Het enige nadeel is dat er maar 2 tv-kanalen in het Engels zijn 🇬🇧 David Baxter Aangekomen 12/07/2021 5.0 Superior Room - Special Offer Pluspunten Personeel zeer attent

Eten uitstekend

Kamer erg schoon

Kamer goed uitgerust

Asq-systemen eenvoudig te volgen Minpunten Niets Ik werd op de luchthaven opgewacht en zeer efficiënt naar het hotel gebracht. Het hotel was uitstekend tijdens mijn verblijf 🇹🇭 Sujittra Charoenrat Aangekomen 12/04/2021 3.6 Superior Room Pluspunten Vriendelijk personeel

Nette badkamer

Snel internet Minpunten Stoffige kamer met mieren

Extra prijs bij aankomst omdat ik vanuit Zuid-Afrika vlieg Comfortabel tijdens verblijf met goedkope prijs. Maar niet de beste keuze. 🇲🇲 Aung Soe Min Aangekomen 05/06/2021 3.2 Superior Room Pluspunten Het personeel is behulpzaam.

Uitstekende wifi. Minpunten Eten is niet erg lekker.

Als de kamer 2 weken niet wordt schoongemaakt, wordt deze vuil. 2 weken opgesloten zitten in een kamer zonder frisse lucht en menselijk contact is verschrikkelijk. Het kan schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid. 🇨🇦 Julie Munro Aangekomen 23/05/2021 3.3 Superior Room Pluspunten Schone maar armoedige armaturen en beddengoed

Magnetron en koelkast

Serviesgoed en roestvrijstalen servies

Snelle en responsieve klantenservice en maaltijdservice

Bij elk ontbijt extra eten (gekookt ei) aangevraagd en ontvangen

Gevraagde en ontvangen bureaustoel met rugleuning Minpunten Gescheurde lakens, oude kussens

Kruk (zonder rugleuning) geen stoel

Heeft moeite gekost om het beddengoed te verschonen - kingsize lakens in quarantaine vervangen zonder hulp best moeilijk?

Eten was overvloedig, typisch voor de kantine van het lokale personeel - sommige keuzes prima, andere verschrikkelijk - toeristen die niet bekend zijn met "thuis" koken, zouden het eten waarschijnlijk onaanvaardbaar vinden.

Buiten eten bezorgen goed afgehandeld. Voldeed aan mijn behoefte om documenten naar mijn advocaat te sturen. Zou hier alleen weer verblijven als dat nodig is om met een beperkt budget in quarantaine te gaan. 🇹🇭 Songwut Tamboon Aangekomen 28/04/2021 4.8 Superior Room Pluspunten Goede service, wifi-snelheid was uitstekend Goede ervaring hier in quarantaine, goed personeel en service. De internetsnelheid was 100 Mbps en gemakkelijk aan te sluiten.