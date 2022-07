VERLENGING PENSIOENVISUM (NON-O / OA)

Bijgewerkt op July 12th, 2022

Verlenging van het pensioenvisum in Thailand

Een maand voordat uw visum verloopt, dient u een verlenging aan te vragen. Neem contact op met uw plaatselijke immigratiekantoor voor meer informatie over wanneer u een verlenging kunt aanvragen. ”

Zolang je toestemming hebt gekregen om te blijven, kun je verlenging aanvragen. Zelfs als uw aanvraag compleet is, dient u deze enkele dagen voor de vervaldatum in te dienen voor het geval u extra documentatie moet aanleveren.

Net als bij het Non-Immigrant O-visum moet u hiervoor een TM7 Extension of Stay-formulier invullen. Deze keer moet u vaststellen dat u minimaal 800.000 Thaise Baht op uw Thaise bankrekening heeft staan (of in uw land van verblijf als u in dat land een aanvraag indient), 65.000 Thaise Baht per maand op uw bankrekening, of een combinatie van beide dat is in totaal minstens 800.000 Thaise Baht.

Vereisten voor het document voor verlenging van het pensioenvisum

TM7 aanvraagformulier

Aanvraagkosten van 1.900 THB

Origineel paspoort met ondertekende fotokopieën van elke pagina (2 exemplaren buiten Bangkok)

2 foto's in paspoortformaat

Plattegrond van uw woning (moet met de hand getekend zijn)

Financieel bewijs Money-in-bank-methode (800.000 THB) Op het bankafschrift moeten de deposito's van de afgelopen 12 maanden worden vermeld. Maandelijkse stortingen (65.000+ THB elke maand vanuit het buitenland)



Als u verlengt bovenop een OA-visum, moet u een ziektekostenverzekering hebben die voldoet aan de visumvereisten. Hieronder ziet u een voorbeeld van een van deze beleidsregels.

Kan ik iemand inhuren om namens mij de verlenging te verkrijgen?

Ja, dit is een veel voorkomende optie die wordt aangeboden door visumagenten.

Thai Visa Centre biedt bijvoorbeeld jaarlijkse verlengingsservices voor pensioenvisums vanaf 14,000 THB .

