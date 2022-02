Insgesamt AQ Hotelzimmer 65 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Mongkutwattana Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel , und Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Booking requests for Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Das Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (SHA-zertifiziert) ist ein Stadthotel in Bangkok, das günstig neben dem BTS-Bahnhof Ploenchit gelegen ist und einen einfachen Zugang zu den Geschäftsvierteln, Einkaufszentren und Touristenattraktionen der Stadt bietet. Sie sind nur wenige Gehminuten von den Einkaufszentren Central Embassy und Central Chidlom und nur wenige Minuten von anderen großen Einkaufskomplexen wie EmQuartier, CentralWorld und Siam Paragon entfernt. Auch die Unterhaltungsviertel Silom und Sukhumvit sind bequem mit dem Skytrain zu erreichen.Neben 370 modernen Zimmern bietet das Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (SHA Certified) ein ganztägig geöffnetes Restaurant, eine Bar/Lounge mit einem Biergarten im Freien und 24 Stunden Zimmerservice. Zu den weiteren Einrichtungen gehören ein Fitnesscenter, Saunaräume und ein Außenpool.Bleiben Sie im Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (SHA-zertifiziert) mit kostenfreiem WLAN in allen Bereichen der Unterkunft und kostenfreier Nutzung der Mac Corner in der Lobby in Verbindung . Das Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (SHA-zertifiziert) bietet eine ideale Kombination aus günstiger Lage, effizienten Einrichtungen und außergewöhnlichem Service.

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels