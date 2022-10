THAILAND VISA E-VERLENGING

Wat is een Thailand Visa E-Extension?

Een Thailand Visa E-Extension is een nieuwe service aangeboden door immigratie waarmee u online een aanvraag kunt indienen terwijl u zich in Thailand bevindt. U dient uw documenten online in en ontvangt het goedkeuringsantwoord ook online. Als u bent goedgekeurd, kunt u naar immigratie gaan om uw stempel te ontvangen.

Thailand E-Verlenging Visum Stappen

Solliciteren kan via hier.

Geef de aanvraaggegevens op en upload de benodigde documenten Boek een afspraak en betaal de kosten online Haal de E-Extension-visumstempel bij Immigration

Thailand E-verlenging visumkosten

De betaling van de vergoeding is de laatste stap van uw aanvraagproces na het indienen van uw gegevens en de andere verplichte documenten. De vergoedingen die worden betaald voor een E-Extension-visum zijn (niet-restitueerbare online verwerkingskosten, inclusief alle kosten) als volgt:

Visum kosten : ฿1,900

Servicekosten

Reguliere servicekosten : ฿500 (฿2,400 total)

Express servicekosten : ฿1,500 (฿3,400 total)

Urgente servicekosten : ฿5,000 (฿6,900 total)

Vereiste documentinformatie