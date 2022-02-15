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如果您正在寻找位于普吉岛最长海滩迈考海滩中心位置便利的酒店，那么普吉岛迈考飞溅海滩度假村就是您的最佳选择。该度假村位于该岛的西北海岸，是 Sirinart 国家公园的一部分。

作为普吉岛在迈考海滩上唯一的综合度假村，它拥有岛上最大的单一结构会议中心，度假村内还设有飞溅丛林水上乐园。度假村的客人享有特权，可以直接进入水上乐园，在那里他们可以享受刺激的游乐设施，例如 Boomerango、从垂直墙上反向自由落体；一个六层波浪池和一个供年幼儿童使用的水上游戏池。对于那些不喜欢肾上腺素飙升的人来说，可以选择放松身心，漂浮在 335 米长的漂流河中。水上乐园还设有一个沙滩游泳池，可直接通往海滩。度假村设有 8 间餐厅和酒吧，供应正宗的泰国美食、全日餐厅提供的国际美食以及提供饮品和小吃。进入水上乐园可能需要支付额外费用。

酒店周围环绕着 47 英亩的园景花园，拥有 615 间客房、套房、公寓、顶层公寓和泳池别墅，提供多种住宿选择。度假村为所有人提供实用、实用且舒适的住宿。这个度假村迎合所有人，从多代团体、家庭、年轻夫妇，并配备齐全的举办目的地婚礼和 MICE 团体。凭借理想的位置和相匹配的设施，普吉岛迈考飞溅海滩度假村在许多方面都堪称完美。